Уитиър: Градът, в който всички жители живеят в една сграда

Eдинственият начин да се стигне до град Уитиър в Аляска през зимата е с лодка или влак, като транспортът изцяло зависи от метеорологичните условия. Така е било допреди 15 години, когато Аляска преоборудва железопътния тунел от Втората световна война, така че да може да обслужва и автомобили.

Сега има само един начин да се стигне по суша до Уитиър, Аляска: тунел с дължина 4 км. и едно платно. Някога част от железопътна линия от Втората световна война, голите стени на тунела ви напомнят, че пътувате направо през планина с височина 1 200 метра.

Пътуването през еднолентовия тунел може да се усеща задушаващо, но е от изключително значение за жителите на Уитиър, които организират живота си според разписанието на тунела - колите могат да преминават само веднъж на час в двете посоки и ако се опитвате да се върнете в града след 22:30 ч., нямате късмет.

Често срещана гледка на входа на Уитиър са хора, които са пропуснали последното преминаване, спящи в колите си. Много жители притежават тениски с надпис "POW" . Затворник на Уитиър - (Prisoner of Whittier).

Whittier, Alaska. A city where most of its people live in the same building pic.twitter.com/7i1JKpEz30

Докато шофирате към града, вляво се вижда прочутият Принц Уилям Саунд на Аляска и малко пристанище. Вдясно огромен водопад се спуска по зеленото лице на планината, през която току-що сте минали. Ако погледнете на километър и половина зад себе си покрай брега, ще видите нов терминал за круизни кораби, който ще бъде открит това лято.

Работата е там, че на жителите на Уитиър никога не им се налага да пътуват през тунела, ако не искат, въпреки че малкото градче в югозападната част на Аляска е откъснато от външния свят по много начини. Годишно тук пада 6.7 метра сняг, което е над 1000 пъти повече от средното за страната.

Жителите дори не трябва да напускат сградата, в която живеят, ако не искат.

Това е така, защото Уитиър, включително болницата, училището и градската управа, функционира в рамките на една самодостатъчна структура: гигант от времето на Студената война.

14-етажната сграда Begich Towers Incorporated, известна по тези места просто като BTI, вероятно е последното нещо, което бихте очаквали да видите в толкова отдалечено място.

Той се издига в небето, на фона на околния пейзаж от ледници. BTI издържа на шестмесечни дъждове всяка година, последвани от шестмесечни снегове и виещи ветрове със скорост близо 130 км. в час. Все пак сградата е построена, за да оцелее при бомбардировки.

Отвътре BTI прилича на всеки огромен жилищен комплекс в голям град, с изключение на това, че когато излезете навън през зимата, няма къде да отидете и няма кого да видите.

"Усещането е като да живееш в университетско общежитие, но си възрастен", казва Джейми Лоан, градски комисар по планиране и зониране.

The town of Whittier, Alaska, is known for having nearly the entire population living in a single apartment building.



The building is called Begich Towers, a 14-story apartment complex that houses about 90% of the town's residents (total: 272). This has earned Whittier the… pic.twitter.com/i3PG7pEgzE