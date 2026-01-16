Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

К афето може да е най-добрият ви старт за продуктивен ден.

То предлага множество ползи за здравето – от подобряване на мозъчната функция и намаляване на възпаленията до подпомагане на сърдечното здраве и метаболизма.

За съжаление обаче сутрешното кафе може да повлияе на начина, по който тялото ви усвоява определени хранителни добавки. В някои случаи това ги прави по-малко ефективни и дори може да предизвика неприятни странични ефекти.

Около 66% от възрастните в САЩ пият кафе всеки ден, а приблизително 74% приемат хранителни добавки – така че е напълно логично да има проблемно припокриване между двете.

Ето пет добавки, които е добре да обмислите дали да не приемате отделно от кафето.

Желязо

„Желязото е добавката, която най-ясно се влияе от кафето“, казва д-р Каран Раджан – главен научен директор в Throne Science, компания за технологии, свързани със здравето на червата.

Кафето е богато на полифеноли – мощни антиоксиданти, които предпазват от оксидативен стрес и се борят с възпаленията. Хлорогеновите киселини са основна група полифеноли в кафето и допринасят за вкуса и здравословните му свойства.

Според Раджан полифеноли като хлорогеновата киселина могат да се свързват с нехемовото желязо в храносмилателния тракт, което затруднява усвояването му от организма.

„Това е особено важно за хора с дефицит на желязо, за жени в цикъл, бременни и хора на растителна диета“, обяснява той.

„Практичният съвет е: ако приемате желязо, направете го поне един до два часа преди или след кафето. Витамин C може да помогне за намаляване на инхибиращия ефект върху усвояването на желязото“.

Цинк

„Кафето може умерено да намали усвояването на цинка, отново заради полифенолите, които се свързват с минералите“, казва Раджан.

„Ефектът зависи от дозата и времето на прием и обикновено е малък при хора, които имат достатъчен прием на цинк чрез храната“.

Храни, богати на цинк, са стридите, червеното месо, птиците, морските дарове, кашуто, бадемите, тиквените и конопените семена, лещата, нахутът, бобът, пълнозърнестите храни, млечните продукти, яйцата и обогатените зърнени закуски.

Хората, които приемат цинк заради дефицит или за подкрепа на имунната система, може да имат полза да го вземат отделно от кафето.

Калций

„Кафето има лек инхибиращ ефект върху усвояването на калция, основно защото кофеинът увеличава загубата на калций чрез урината, а не защото директно блокира абсорбцията“, обяснява Раджан.

Изследвания показват, че около 5 милиграма калций се губят с всяка чаша кафе.

„За повечето хора с адекватен прием на калций това е пренебрежимо малко“, казва той.

„Ако някой разчита силно на добавки за здравето на костите, е разумно да раздалечи приема на калций от кафето, но за общата популация това не е сериозен проблем“.

Магнезий

Кафето не блокира силно усвояването на магнезий, но кофеинът увеличава отделянето на урина.

Този лек диуретичен ефект може да доведе до загуба на магнезий, особено при висок прием на кофеин.

„За улеснение магнезият често е по-добре да се приема по-късно през деня, но кафето не е категорично забранено“, казва Раджан.

Отделно, смесването на магнезиев цитрат или магнезиев сулфат с кафе може да причини диария или стомашни спазми, тъй като и тези форми на магнезий, и кофеинът имат слабителен ефект.

Витамини от група B

„Повечето витамини от група B не се блокират съществено от кафето“, казва Раджан.

„Въпреки това кофеинът може да увеличи отделянето с урината на някои от тях, най-вече витамин B1“.

Витамините от група B са водоразтворими, което означава, че се разтварят във вода и излишните количества се изхвърлят чрез урината.

Витамин B1, или тиамин, превръща въглехидратите в енергия и подпомага здравето на нервната система, мускулите и сърцето.

Според Раджан диуретичният ефект на кофеина няма голямо значение, освен ако човек не приема много малко B1 или консумира големи количества кофеин.

„От практична гледна точка витамините от група B могат да се приемат с кафе без сериозни притеснения“, допълва той.