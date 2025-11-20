Свят

Най-младата първа дама в историята на Белия Дом

Франсис Фолсъм, на 21 години, се омъжи за действащия президент Гровър Кливланд - с 27 години по-голям от нея

20 ноември 2025, 06:47
Най-младата първа дама в историята на Белия Дом
Източник: iStock

Ф рансис Фолсъм беше само на 21 години, когато се омъжи за 49-годишния президент Гровър Кливланд и стана най-младата първа дама в американската история и национална знаменитост, предаде All That's Interesting

През 1892 г. Гровър Кливланд влезе в историята като първия президент на САЩ, избран за два непоследователни мандата. Но съпругата му, първата дама Франсис Фолсъм Кливланд, също остави ярка следа по време на осемте им години в Белия дом.

Само на 21 години, когато се омъжи за 49-годишния си съпруг, Франсис остава най-младата първа дама в историята на САЩ. Тя е и единствената жена, омъжила се за действащ президент в Белия дом, както и първата – и засега единствена – първа дама, родила дете в президентската резиденция. Освен това тя се превърна в модна икона и някои дори ѝ приписват заслугата, че сложи край на модата на роклите с турнюр(бел. ред. конструкция, обикновено от метални обръчи, възглавнички или пружини, която се носи под полата в задната част, за да изпъква силно и да придава обем и драматична форма на роклята), която доминираше през 70-те и 80-те години на XIX век.

Това е забележителната история на Франсис Фолсъм Кливланд – най-младата първа дама в историята на САЩ.

Как Франсис Фолсъм стана първа дама

Родена като Франсис Фолсъм на 21 юли 1864 г. в Бъфало, Ню Йорк, тя имаше привилегировано детство. Но то беше белязано и от трагедия.

През 1875 г. баща ѝ Оскар загина при инцидент с карета, след което партньорът му в адвокатската кантора – Гровър Кливланд – се намеси да помогне на семейството. Гровър не само беше един от носачите на ковчега на погребението, но и стана администратор на наследството на Оскар. За 11-годишната Франсис той вече беше позната фигура – „чичо Клив“ ѝ беше подарил първата бебешка количка.

С годините „чичо Клив“ продължи да се грижи за нея по други начини. Макар че не завърши гимназия, Гровър – вече кмет на Бъфало – ѝ помогна да получи диплома, за да може да постъпи в колежа „Уелс“. Дори след като стана губернатор на Ню Йорк, той ѝ пишеше писма и редовно ѝ изпращаше цветя, за да украсява стаята си в общежитието.

Когато Кливланд беше избран за президент през 1885 г., той покани Франсис на инаугурацията. Макар че тя не можа да присъства, няколко седмици по-късно дойде на посещение и, според Историческата асоциация на Белия дом, репортерите я описаха като „млада ученичка“. Те не подозираха, че президентът вече ухажваше „ученичката“, която познаваше от бебешка възраст.

Макар Франсис да беше с 27 години по-млада от президента, двамата се влюбиха. През лятото на 1885 г. тя се съгласи да се омъжи за Гровър Кливланд и двойката тихо започна да се готви за сватбата.

Най-младата първа дама в американската история

На 2 юни 1886 г. Гровър и Франсис Фолсъм Кливланд се ожениха в Синята стая на Белия дом. Церемонията беше изключително малка– само 31 души имаха право да присъстват и да видят Франсис, облечена в сватбена рокля с преплетени портокалови цветове, да се омъжва за президента. Те станаха свидетели на историята – Гровър Кливланд е единственият президент, оженил се в Белия дом, а Франсис Кливланд е единствената жена, омъжила се за действащ президент.

Обект на огромен обществен интерес, Франсис бързо се превърна в модна икона. Макар някои да не одобряваха роклите ѝ с дълбоко деколте, много жени копираха стила на Франсис. Освен това толкова много фирми използваха образа ѝ в рекламите си, че Конгресът дори обмисляше да се намеси.

Тя не се занимаваше дълбоко с политика, но имаше натоварен график. Провеждаше по два приема седмично, включително един през уикенда, за да могат и работещи жени да дойдат. Според Центъра „Милър“ тя подкрепяше организации, помагащи на бедни цветнокожи деца във Вашингтон, и насърчаваше образованието на жените. Владеейки свободно френски и немски, Франсис беше любимка и сред дипломатите във Вашингтон.

Франсис беше и твърда поддръжничка на съпруга си. Когато Гровър Кливланд загуби изборите през 1888 г. от Бенджамин Харисън, тя обеща на персонала на Белия дом, че ще се върнат след четири години.

„Сега, Джери – каза тя, – искам да се грижиш добре за всички мебели и украшения в къщата и да не позволяваш нищо да се счупи или изгуби, защото искам да заваря всичко точно както е сега, когато се върнем.“

Тя се оказа права – четири години по-късно Гровър отново спечели президентството и стана първият президент с непоследователни мандати в американската история. По време на втория му мандат Франсис също влезе в историята, като роди дъщеря им Естер – първото дете на президент, родено в Белия дом.

Когато вторият мандат на Гровър приключи през 1897 г., Франсис лично се сбогува с всеки служител – започна традиция, която продължава и до днес.

Активен живот след президентството

След като напуснаха Белия дом, Гровър и Франсис Кливланд се установиха в Принстън, Ню Джърси. Но времето им заедно след президентството беше кратко – през 1908 г. Гровър почина от сърдечен удар на 71 години.

Вдовицата му, все още в средата на 40-те, се омъжи повторно за Томас Дж. Престън-младши, професор по археология и временно изпълняващ длъжността президент на колежа „Уелс“, на 10 февруари 1913 г. Двамата останаха женени до смъртта на Франсис.

Макар по време на престоя си в Белия дом да стои далеч от политиката, по-късно Франсис Кливланд стана по-активна в обществената сфера. Когато Европа потъна в Първата световна война, тя и съпругът ѝ се включиха в Лигата за национална сигурност и предупреждаваха сънародниците си да вземат конфликта сериозно. Франсис се изказа и против женското избирателно право – според The New York Times тя вярваше, че жените не са способни да гласуват „интелигентно“.

В крайна сметка Франсис Кливланд остана вярна на първия си съпруг. Когато почина на 29 октомври 1947 г. на 83-годишна възраст, беше погребана до Гровър Кливланд в гробището в Принстън.

Източник: All That's Interesting    
Франсис Фолсъм Кливланд Първа дама на САЩ Най-млада първа дама Гровър Кливланд Белия дом Модна икона Сватба в Белия дом Раждане в Белия дом Обществена дейност Американска история
Последвайте ни

По темата

Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века

20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

pariteni.bg
Опасности от намален апетит при котки

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 23 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Представят новите мотриси за метрото

Представят новите мотриси за метрото

България Преди 13 минути

Te са част от програмата за модернизацията на "Метрополитен"

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 19 минути

Според прокуратурата тя е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Любопитно Преди 57 минути

Телата ни функционират според циркадни ритми – вътрешни 24-часови часовници, които регулират съня, метаболизма, храносмилането и хормоналните цикли

<p>Снимката, каквато светът не беше виждал досега</p>

Астрофотограф засне парашутист, прелитащ точно пред Слънцето – снимка, каквато светът не е виждал

Любопитно Преди 58 минути

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК

НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК

България Преди 1 час

Параметрите в бюджета на НОИ станаха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на НСТС

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Д-р Пекин и Алекс ще се борят за своето оцеляване в надпреварата

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

България Преди 8 часа

Те сменили регистрационните табели на автомобила

България осъди руската атака срещу Тернопол

България осъди руската атака срещу Тернопол

Свят Преди 9 часа

МВнР: България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир

Тръмп „започва работа върху Судан“

Тръмп „започва работа върху Судан“

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Негово Величество иска да направя нещо много мощно, свързано със Судан

Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна

Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна

Свят Преди 10 часа

Песков: Освен това, което беше обсъдено в Анкъридж, няма новини

Украински офицер: Руснаците влязоха в Новопавливка

Украински офицер: Руснаците влязоха в Новопавливка

Свят Преди 11 часа

В момента "сивите зони“ на картите не означават буферна зона

Израел нанесе удари в Ивицата Газа

Израел нанесе удари в Ивицата Газа

Свят Преди 12 часа

От израелската армия обявиха, че ударите са предприети, след като бойци на "Хамас" са открили огън

Финансовото министерството защити новия софтуер за продажбите

Финансовото министерството защити новия софтуер за продажбите

България Преди 12 часа

От финансовото министерство публикуват разяснението в отговор на „манипулативни политически твърдения“

Рецидивист изнасили 82-годишна жена в Две могили

Рецидивист изнасили 82-годишна жена в Две могили

България Преди 13 часа

Мъжът е излежал 20 години затвор за грабеж с убийство

Ердоган и Зеленски в Анкара: Преговорите с Русия трябва да бъдат подновени

Ердоган и Зеленски в Анкара: Преговорите с Русия трябва да бъдат подновени

Свят Преди 13 часа

Основната тема на разговорите в турската столица е ходът на войната между Русия и Украйна

"Лукойл" обяви, че ще защити интересите си в България

"Лукойл" обяви, че ще защити интересите си в България

България Преди 14 часа

"Лукойл" предприема всички необходими стъпки за завършване на продажбата на рафинерията

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 20 ноември, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 20 ноември, четвъртък

Edna.bg

Играчи на ЦСКА в челото на еврокласации

Gong.bg

Джордан Ибе: Въпреки трудностите, никога не се отказвайте

Gong.bg

Усещане за зима: Циклони носят есенни дъждове, вятър и сняг в края на ноември

Nova.bg

Тръмп подписа закона за публикуването на досиетата „Епстийн“

Nova.bg