Най-младата първа дама в историята на Белия Дом

Ф рансис Фолсъм беше само на 21 години, когато се омъжи за 49-годишния президент Гровър Кливланд и стана най-младата първа дама в американската история и национална знаменитост, предаде All That's Interesting.

През 1892 г. Гровър Кливланд влезе в историята като първия президент на САЩ, избран за два непоследователни мандата. Но съпругата му, първата дама Франсис Фолсъм Кливланд, също остави ярка следа по време на осемте им години в Белия дом.

Само на 21 години, когато се омъжи за 49-годишния си съпруг, Франсис остава най-младата първа дама в историята на САЩ. Тя е и единствената жена, омъжила се за действащ президент в Белия дом, както и първата – и засега единствена – първа дама, родила дете в президентската резиденция. Освен това тя се превърна в модна икона и някои дори ѝ приписват заслугата, че сложи край на модата на роклите с турнюр(бел. ред. конструкция, обикновено от метални обръчи, възглавнички или пружини, която се носи под полата в задната част, за да изпъква силно и да придава обем и драматична форма на роклята), която доминираше през 70-те и 80-те години на XIX век.

Това е забележителната история на Франсис Фолсъм Кливланд – най-младата първа дама в историята на САЩ.

Как Франсис Фолсъм стана първа дама

Родена като Франсис Фолсъм на 21 юли 1864 г. в Бъфало, Ню Йорк, тя имаше привилегировано детство. Но то беше белязано и от трагедия.

През 1875 г. баща ѝ Оскар загина при инцидент с карета, след което партньорът му в адвокатската кантора – Гровър Кливланд – се намеси да помогне на семейството. Гровър не само беше един от носачите на ковчега на погребението, но и стана администратор на наследството на Оскар. За 11-годишната Франсис той вече беше позната фигура – „чичо Клив“ ѝ беше подарил първата бебешка количка.

С годините „чичо Клив“ продължи да се грижи за нея по други начини. Макар че не завърши гимназия, Гровър – вече кмет на Бъфало – ѝ помогна да получи диплома, за да може да постъпи в колежа „Уелс“. Дори след като стана губернатор на Ню Йорк, той ѝ пишеше писма и редовно ѝ изпращаше цветя, за да украсява стаята си в общежитието.

Когато Кливланд беше избран за президент през 1885 г., той покани Франсис на инаугурацията. Макар че тя не можа да присъства, няколко седмици по-късно дойде на посещение и, според Историческата асоциация на Белия дом, репортерите я описаха като „млада ученичка“. Те не подозираха, че президентът вече ухажваше „ученичката“, която познаваше от бебешка възраст.

Макар Франсис да беше с 27 години по-млада от президента, двамата се влюбиха. През лятото на 1885 г. тя се съгласи да се омъжи за Гровър Кливланд и двойката тихо започна да се готви за сватбата.

Най-младата първа дама в американската история

На 2 юни 1886 г. Гровър и Франсис Фолсъм Кливланд се ожениха в Синята стая на Белия дом. Церемонията беше изключително малка– само 31 души имаха право да присъстват и да видят Франсис, облечена в сватбена рокля с преплетени портокалови цветове, да се омъжва за президента. Те станаха свидетели на историята – Гровър Кливланд е единственият президент, оженил се в Белия дом, а Франсис Кливланд е единствената жена, омъжила се за действащ президент.

Обект на огромен обществен интерес, Франсис бързо се превърна в модна икона. Макар някои да не одобряваха роклите ѝ с дълбоко деколте, много жени копираха стила на Франсис. Освен това толкова много фирми използваха образа ѝ в рекламите си, че Конгресът дори обмисляше да се намеси.

Тя не се занимаваше дълбоко с политика, но имаше натоварен график. Провеждаше по два приема седмично, включително един през уикенда, за да могат и работещи жени да дойдат. Според Центъра „Милър“ тя подкрепяше организации, помагащи на бедни цветнокожи деца във Вашингтон, и насърчаваше образованието на жените. Владеейки свободно френски и немски, Франсис беше любимка и сред дипломатите във Вашингтон.

Франсис беше и твърда поддръжничка на съпруга си. Когато Гровър Кливланд загуби изборите през 1888 г. от Бенджамин Харисън, тя обеща на персонала на Белия дом, че ще се върнат след четири години.

„Сега, Джери – каза тя, – искам да се грижиш добре за всички мебели и украшения в къщата и да не позволяваш нищо да се счупи или изгуби, защото искам да заваря всичко точно както е сега, когато се върнем.“

Тя се оказа права – четири години по-късно Гровър отново спечели президентството и стана първият президент с непоследователни мандати в американската история. По време на втория му мандат Франсис също влезе в историята, като роди дъщеря им Естер – първото дете на президент, родено в Белия дом.

Когато вторият мандат на Гровър приключи през 1897 г., Франсис лично се сбогува с всеки служител – започна традиция, която продължава и до днес.

Активен живот след президентството

След като напуснаха Белия дом, Гровър и Франсис Кливланд се установиха в Принстън, Ню Джърси. Но времето им заедно след президентството беше кратко – през 1908 г. Гровър почина от сърдечен удар на 71 години.

Вдовицата му, все още в средата на 40-те, се омъжи повторно за Томас Дж. Престън-младши, професор по археология и временно изпълняващ длъжността президент на колежа „Уелс“, на 10 февруари 1913 г. Двамата останаха женени до смъртта на Франсис.

Макар по време на престоя си в Белия дом да стои далеч от политиката, по-късно Франсис Кливланд стана по-активна в обществената сфера. Когато Европа потъна в Първата световна война, тя и съпругът ѝ се включиха в Лигата за национална сигурност и предупреждаваха сънародниците си да вземат конфликта сериозно. Франсис се изказа и против женското избирателно право – според The New York Times тя вярваше, че жените не са способни да гласуват „интелигентно“.

В крайна сметка Франсис Кливланд остана вярна на първия си съпруг. Когато почина на 29 октомври 1947 г. на 83-годишна възраст, беше погребана до Гровър Кливланд в гробището в Принстън.