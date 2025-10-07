Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

К онсумацията на дори само едно кенче газирана напитка без захар на ден може да увеличи риска от неалкохолна мастна чернодробна болест с 60%, докато пиенето на подсладена със захар напитка може да повиши риска с 50%, установи ново, все още непубликувано проучване, предаде CNN.

Неалкохолната мастна чернодробна болест (NAFLD) е състояние, при което се натрупват мазнини в черния дроб на хора, които пият малко или изобщо не консумират алкохол. Увреждането може да бъде подобно на това, което се наблюдава при хора, употребяващи големи количества алкохол, и да доведе до цироза – напреднало белезе на черния дроб – както и до рак на черния дроб.

Състоянието, известно също като метаболитна дисфункция-асоциирана стеатотична чернодробна болест (MASLD), е една от водещите причини за рак на черния дроб. Смята се, че разпространението на NAFLD в Съединените щати се е увеличило с 50% през последните три десетилетия – днес около 38% от населението страда от това заболяване.

„Подсладените със захар напитки (SSBs) отдавна са под наблюдение, докато техните „диетични“ алтернативи често се възприемат като по-здравословен избор“, заяви водещият автор на изследването Лихе Лиу, аспирант в катедрата по гастроентерология в Първата придружена болница на университета Сучжоу в Сучжоу, Китай.

„Нашето проучване показва, че нискозахарните или беззахарни напитки (LNSSBs) всъщност са свързани с по-висок риск от MASLD, дори при умерен прием, като едно кенче на ден“, каза Лиу в изявление.

Консумацията на газирани напитки без захар също е свързана с по-висок риск от смърт от чернодробно заболяване, според резюмето на изследването – едностраничен обобщаващ документ, преди работата да бъде рецензирана и публикувана в списание. Изследването беше представено в понеделник в Берлин на Седмицата на Обединената европейска гастроентерология, годишна конференция на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия.

„Тези открития оспорват общоприетото схващане, че тези напитки са безвредни, и подчертават необходимостта да се преразгледа тяхната роля в диетата и здравето на черния дроб, особено тъй като MASLD се превръща в глобален здравен проблем“, заяви Лиу.

Как диетичните и подсладените напитки влияят на черния дроб

Проучването проследи близо 124 000 души без чернодробни заболявания, участващи в UK Biobank – мащабно биомедицинско изследване, което следи хора във Великобритания. Видът и честотата на консумация на напитки бяха оценени чрез 24-часови въпроси на различни етапи през 10-годишния период на изследването.

Освен връзката между газираните напитки и неалкохолната мастна чернодробна болест, проучването установи, че участниците, които замениха тези напитки с вода, намалиха риска с близо 13% за подсладените напитки и с над 15% за алтернативите без захар. Преминаването от подсладени към напитки без захар (или обратно) не намали риска.

Проучването предоставя „директни доказателства за влиянието на хранителните навици върху MASLD“ и противоречи на предишни анализи, които установиха, че напитките без захар могат да бъдат заместител на водата, каза Саджид Джалил, клиничен доцент по гастроентерология и хепатология в Медицинския факултет на Станфордския университет в Калифорния, който не е участвал в изследването.

„Проучването показа, че както обикновените, така и диетичните безалкохолни напитки могат да навредят на черния дроб с течение на времето, докато изборът на вода или неподсладени напитки може да помогне за защитата му“, каза Джалил в имейл. „За мен това проучване има много по-голяма тежест от предишните изследвания заради своя проспективен дизайн, включващ голям брой участници, валидирани тестове за диагностика на MASLD и дълъг период на проследяване.“

Защо захарните и диетичните напитки имат такова въздействие върху черния дроб? При подсладените напитки високото съдържание на захар причинява бързи скокове в кръвната глюкоза и инсулина, което може да насърчи наддаването на тегло, обясни Лиу. Излишната захар също може да доведе до натрупване на мазнини в черния дроб.

Въпреки че са нискокалорични, диетичните напитки също могат да повлияят на здравето на черния дроб чрез няколко пътя, каза тя. „Те могат да променят чревния микробиом, да нарушат усещането за ситост, да увеличат предпочитанията към сладки храни и дори да стимулират секрецията на инсулин“, обясни Лиу. „Водата, от друга страна, хидратира тялото, без да влияе на метаболизма, помага за усещането за ситост и поддържа цялостната метаболитна функция. Ето защо намаляването на риска е сходно, независимо коя подсладена напитка се заменя – това показва, че водата е най-здравословната напитка по подразбиране.“