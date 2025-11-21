Фатима Бош от Мексико стана новата "Мис Вселена"

"Мис Мексико" Фатима Бош беше коронясана за новата "Мис Вселена" в Тайланд, с което бе поставен финал на един от най-скандалните сезони в историята на конкурсите за красота, пише ВВС.

25-годишната участничка по-рано през ноември напусна съпътстващо събитие, след като длъжностно лице публично я порица пред десетки претендентки и заплаши да дисквалифицира всички, които я подкрепят.

Седмица по-късно двама съдии подадоха оставки – единият от тях обвини организаторите в манипулиране на състезанието.

„Мис Вселена“, основан в САЩ, е един от най-дългогодишните конкурси за красота в света. Според анализатори последните противоречия подчертават културните и стратегическите различия между тайландските и мексиканските собственици на формата.

В тазгодишното издание тайландската изпълнителка Правеенар Сингх зае второто място, а в челната петица попаднаха още Венецуела, Филипините и Кот д’Ивоар.

"We are in the 21st century and I am not a doll to be put in makeup, styled, and have my clothes changed. I came here to be a voice for all women:" #FátimaBosch, Miss #Mexico, @MissUniverse 2025! pic.twitter.com/MrQ0jydUtN — Mexico Times (@mexicotimes) November 21, 2025

Тайланд е домакин на „Мис Вселена“ за четвърти път, а местната претендентка беше определяна като фаворит от фенските сайтове.

Коронясването на новата "Мис Вселена" – 74-та от 1952 г. насам – демонстрира желанието на организацията да остане актуална и да се развие отвъд един годишен телевизионен спектакъл, превръщайки се в медийна марка, готова за ерата на TikTok.

Драма в Банкок

Събитията около конкурса в Тайланд бяха организирани от местния медиен магнат Нават Ицараграсил – основател и собственик на Miss Grand International, по-малък тайландски конкурс, известен с шумното си присъствие в социалните мрежи.

Г-н Нават държи лиценза за домакинство на „Мис Вселена“ тази година, докато самата организация се управлява от Мексико от бизнесмена Раул Роча.

В ранните десетилетия конкурсът беше доминиран от победителки от Северна, Централна и Южна Америка, но през последните години фен масите в Югоизточна Азия – най-вече в Тайланд, Филипините и Индонезия – придобиха решаващо влияние. В тези държави короната често се възприема като възможност за социален подем или експресен билет към славата.

Но в началото на месеца церемония преди конкурса се превърна в сцена на драматичен инцидент: г-н Нават смъмри "Мис Мексико" Фатима Бош, че не е публикувала рекламно съдържание. Когато тя възрази, той извика охрана и заплаши да дисквалифицира онези, които я подкрепят. Бош напусна залата, а други участнички я последваха в знак на солидарност.

Организацията „Мис Вселена“ определи поведението на Нават като „злонамерено“, а г-н Роча – чрез видеообръщение от Мексико – го призова просто да „спре“.

Mexico's Fatima Bosch wins Miss Universe, two weeks after she walked out alleging mistreatment https://t.co/VhuRWXg3yC — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 21, 2025

По-късно Нават се извини и заяви, че думите му са били разбрани погрешно. Междувременно международен управленски екип бе изпратен да поеме контрола над състезанието. Седмица след това двама съдии подадоха оставки, като единият обвини организаторите в манипулиране на подбора.

Ливанско-френският музикант Омар Арфуш обяви в Instagram, че напуска осемчленното жури, твърдейки, че „импровизирано жури“ е избрало финалистките предварително. Часове по-късно бившата френска футболна звезда Клод Макелеле също се оттегли, позовавайки се на „непредвидени лични причини“.

Организацията „Мис Вселена“ отрече обвиненията, заявявайки, че „нито една външна група не е била упълномощена да оценява делегатите или да избира финалисти“. Според институцията Арфуш вероятно е имал предвид програмата „Отвъд короната“ – независима инициатива със собствена комисия.

Допълнителна драма се разигра в сряда вечер, когато "Мис Ямайка" падна на сцената по време на дефилето с вечерни рокли и бе изнесена на носилка. Тя се възстановява в болница.

Mexico shines on the global stage as Fátima Bosch is crowned Miss Universe 2025! A proud moment as India’s Manika Vishwakarma secures her place in the Top 15. What a night of grace, glory, and unstoppable queens! 👑

.

.

.#MissUniverse2025 #FatimaBosch #MexicoDeLuto pic.twitter.com/vZc8DKAXgJ — India Forums (@indiaforums) November 21, 2025

Турбуленция на върха

Серията от скандали избухва в момент на управленски преход. Трансджендър медийният магнат Ан Джакраджутатип подаде оставка като главен изпълнителен директор точно преди събитията и бе заменен от гватемалския дипломат Марио Букаро.

Джакраджутатип придоби „Мис Вселена“ от американската компания Endeavor през 2022 г. и въведе радикални промени за по-голямо приобщаване – участие на транссексуални жени, омъжени жени, майки, както и премахване на възрастовото ограничение.

На фона на спадналата телевизионна аудитория тя се опита да монетизира марката, включвайки я в продукти като бутилирана вода и чанти. През 2023 г. нейната компания JKN обяви фалит заради „проблеми с ликвидността“. Малко преди да се оттегли, тя привлече Раул Роча като партньор и нае Нават да организира конкурса през 2025 г.

„Това е бил много труден преход“, коментира пред BBC Дани Уокър, американска кралица на красотата и треньор. Според нея ключови роли вече са разделени между екипите в Банкок и Мексико.

Паула Шугарт, бивш президент на организацията при предишните собственици, също заяви пред BBC: „Никой не знае кои са истинските лидери или към кого да се обърне. Това е много вредно за марката.“

Титифонг Дуангхонг, експерт по женски и латиноамерикански изследвания, подчерта необходимостта организаторите да познават културните различия. Той добави, че фактът, че Джакраджутатип е трансжена, вероятно не се е харесал на част от латиноамериканската публика.

Какво следва за "Мис Вселена"?

Години наред телевизионната аудитория на „Мис Вселена“ намалява, тъй като феновете се преместват към социалните мрежи. В TikTok и Instagram бивши носителки и подгласнички поддържат профили с милиони последователи, превръщайки се във влиятелни личности.

Именно този модел на електронна търговия представлява ключов елемент в стратегията на Miss Grand International на Нават – продажба на стоки чрез лайв стриймове – формат, който той се опита да интегрира и в „Мис Вселена“.

За латиноамериканските фенове обаче кралиците на красотата остават телевизионни знаменитости. Дори беше създадено риалити шоу „Мис Вселена“, чиято победителка – „Мис Вселена Латина“ – също се състезава в Банкок.

Mexico's Fatima Bosch crowned Miss Universe winner in glittering finale of scandal-hit pageant. https://t.co/FWg6TnxZ5J — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 21, 2025

Въпреки бизнес скандалите, бившите носителки продължават да използват платформата за благотворителност. "Мис Вселена" 2018 Катриона Грей призова своите 13,8 милиона последователи в Instagram да подкрепят организация, която осигурява безопасна питейна вода за жертвите на двата поредни супертайфуна във Филипините.

Конкурсите за красота продължават да бъдат критикувани за обективизация на жените, но през 2025 г. на участнички от консервативни държави беше позволено да носят пълно покривало в кръга по бански.

„Разбира се, няма да е за всеки и винаги ще има хора, които не са съгласни. Но докато основните ценности са непокътнати, мисля, че конкурсите за красота винаги ще имат роля в обществото“, казва бившият президент Паула Шугарт.

По думите ѝ овластяването на жените трябва да бъде в центъра на организацията: „Мис Вселена е нищо, ако не овластяваш жените, които се състезават.“