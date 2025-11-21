България

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

БНБ: Повече чужденци продават, отколкото купуват имоти у нас

21 ноември 2025, 06:41
Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас
Източник: iStock

С ериозно намаление на покупките на имоти от чужденци у нас, отчита БНБ. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 15.9 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 7,1 млн. евро за януари – септември 2024 г, съобщи Pariteni.bg.

Данните показват, че повече чужденци продават своите имоти в България, от тези които купуват такива. Най-често това са руснаци и англичани. Тази тенденция се запазва през последните години след началото на войната в Украйна и въведените санкции за руски фирми и граждани. 

Преките инвестиции в страната за януари – септември 2025 г., са в размер на 2,533 млрд. евро и нарастват с 437,8 млн. евро (20,9%) спрямо този за януари – септември 2024 г., когато са били  2,095 млрд. евро.

През септември 2025 г. потокът е положителен в размер на 473 млн. евро, при положителен поток от 370,2 млн. евро за септември 2024 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 316,7 млн. евро за януари – септември 2025 г.

Той е по-голям с 296,1 млн. евро от този за януари – септември 2024 г., който е положителен в размер на 20,5 млн. евро.

Източник: Pariteni.bg    
Недвижими имоти Чуждестранни инвестиции БНБ Продажби на имоти Инвестиции в България Руснаци Англичани Война в Украйна Санкции Преки инвестиции
- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
