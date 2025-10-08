Любопитно

Джона Хил е неузнаваем – вижте колко е отслабнал за новия си филм

Джона Хил отслабна толкова, че феновете едва го разпознават

8 октомври 2025, 12:06
Джона Хил е неузнаваем – вижте колко е отслабнал за новия си филм
Източник: Getty Images

А ктьорът Джона Хил изненада феновете си с напълно променена визия, докато снимаше сцени за предстоящия си филм Cut Off. 41-годишният актьор изглеждаше неузнаваем, показвайки впечатляващо отслабналата си фигура.

Хил бе заснет заедно с колежката си Кристен Уиг, докато се придвижваше към и от караваната си между дублите. Звездата от Superbad носеше тясно поло с леопардов принт, пъхнато в тесни дънки с ниска талия, украсени с дълги черни ресни. Черният му колан подчертаваше тънката му талия, а визията му, вдъхновена от 70-те години, беше допълнена от рошава руса перука и очила с дебели рамки.

Хил, който е и сценарист, и режисьор на новата комедия, бе забелязан да носи няколко напитки и да преглежда сценария си между снимките.

52-годишната Кристен Уиг също впечатли с визията си — актрисата бе заснета по дантелен тъмносин сутиен върху лилава дантелена риза, пъхната в червени дантелени клинове. Тя допълни ексцентричния си ансамбъл със светлорозова пола и черен колан.

Макар теглото на Хил да е варирало през годините, актьорът успява да поддържа стройна фигура през последното десетилетие. Звездата от 21 Jump Street за първи път драстично отслабна през 2011 г., сваляйки около 18 килограма с помощта на диетолог и японска диета.

Embed from Getty Images

До есента на 2014 г. обаче той бе възвърнал част от килограмите, като според Page Six причината била преяждане.

„Той е в лошо състояние, което само задълбочава цикъла“, споделиха източници тогава. През следващата пролет актьорът продължи да качва тегло, но две години по-късно отново започна да отслабва.

През следващото лято Хил демонстрира още по-слаба фигура, а през зимата изглеждаше дори по-слаб.

В интервю с Елън Дедженеръс през 2018 г. актьорът откровено говори за битката си с килограмите:

„Прекарах по-голямата част от младия си живот, слушайки хора, които казваха, че съм дебел, отвратителен и непривлекателен.“ Той добави: „Наистина вярвам, че всеки има моментна снимка на себе си от младостта, от която се срамува. За мен това е онова 14-годишно, пълно и непривлекателно дете, което се е чувствало грозно за света, слушало е хип-хоп и отчаяно е искало да бъде прието от общността на скейтърите.“

По думите му тогава той все още е бил „в процес на развитие“, но вече е започвал да разбира концепцията за любовта към себе си.

Звездата от "Вълкът от Уолстрийт" изглежда е свалил още килограми оттогава и в момента е във вероятно най-слабата си форма досега.

Източник: pagesix.com    
Джона Хил отслабване актьорска трансформация филм Cut Off Кристен Уиг визия режисьор
Последвайте ни
Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

„Той почти ме уби“ – Дениз Ричардс разказа за насилието от бившия си съпруг

„Той почти ме уби“ – Дениз Ричардс разказа за насилието от бившия си съпруг

Социалният министър: До 7 500 лв. може да получи едно семейство, пострадало от наводненията

Социалният министър: До 7 500 лв. може да получи едно семейство, пострадало от наводненията

Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
За носталгиците: Най-мощните автомобили на СССР

За носталгиците: Най-мощните автомобили на СССР

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 23 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Израел и „Хамас“ обсъждат размяна на заложници срещу затворници

Свят Преди 8 минути

Те следва да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет

<p>Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа</p>

Урсула Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа

Свят Преди 11 минути

„Европа трябва спешно да се сдобие със стратегическия капацитет да реагира"

Осъдиха японски футболен директор за гледане на детско порно в самолет

Осъдиха японски футболен директор за гледане на детско порно в самолет

Свят Преди 34 минути

Мъжът заявил, че това е изкуство, генерирано от изкуствен интелект, както и че не е знаел, че е незаконно във Франция

Водата в Китен и Свети Влас е с влошени показатели след наводнението

Водата в Китен и Свети Влас е с влошени показатели след наводнението

България Преди 58 минути

В общините Царево и Несебър водата не трябва да се използва за питейни нужди

Лоялно куче спаси 86-годишна баба, паднала при разходка

Лоялно куче спаси 86-годишна баба, паднала при разходка

Свят Преди 1 час

Кучето заведе полицай до възрастната жена, лежаща на тротоара

Храм на Слънцето откриха на Перперикон

Храм на Слънцето откриха на Перперикон

България Преди 1 час

Проф. Овчаров уточни, че обектът датира от III–IV век

ПП-ДБ подготвя проекторешение за случаите на незаконно строителство

ПП-ДБ подготвя проекторешение за случаите на незаконно строителство

България Преди 1 час

Коалицията призова МВР и прокуратурата да огласят информацията за запалени камиони за боклук

НОИ разкрива: как да си вземете забавена пенсия до 6 месеца

НОИ разкрива: как да си вземете забавена пенсия до 6 месеца

България Преди 1 час

Къде да потърсим парите си

Снимката е архивна

На Витоша падна над половин метър сняг

България Преди 1 час

Снегът няма стабилна и твърда основа, а отдолу се крият клони, камъни и храсти – това създава предпоставки за травми и пропадания, предупреждават от ПСС

Затворници ще помагат за почистването на боклука в София

Затворници ще помагат за почистването на боклука в София

България Преди 1 час

Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев

<p>Джими Кимъл е по-популярен от Тръмп, според проучване</p>

Ново проучване: Джими Кимъл е по-популярен от Тръмп, Белият дом гневно отвърна

Свят Преди 1 час

„Според ново проучване на YouGov – което е сериозен сайт за анкети... или поне беше преди това – аз съм по-популярен от президента на Съединените щати“

<p>Пробив, тест открива &quot;синдром на хроничната умора&quot;</p>

Нов кръвен тест може да постави диагноза „синдром на хроничната умора“

Любопитно Преди 1 час

Изследователите се надяват, че откритието би могло да проправи пътя за подобен тест за диагностициране на дълъг COVID-19

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

България Преди 1 час

Финансовият министър предостави данни, свързани с разходите за персонал, за социални и здравно-осигурителни плащания, пенсии, както и капиталовите разходи

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Свят Преди 1 час

Местните власти на щата Илинойс и на град Чикаго се опитват да блокират разполагането на войници чрез съдебно дело, но към момента не успяват

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Технологии Преди 1 час

Technovation 2025 ще се проведе на 14 октомври в Sofia Event Center от 12:00 часа

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Свят Преди 1 час

Френският президент остава все по-изолиран, след като трима от бившите му центристки премиери публично започнаха да му оказват натиск

Всичко от днес

От мрежата

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че покривът на Народния театър се отваря

sinoptik.bg

Ева Лонгория и дълбоко деколте: Очаквано добра комбинация (ВИДЕО)

Edna.bg

Джей Ло и Бен Афлек заедно на премиера: Тя е невероятна!

Edna.bg

Александър Димитров: Бях луд като играч, искам дисциплина, отдаденост и добри взаимоотношения

Gong.bg

БФС заплаши клуб от efbet Лига, че може да му отнеме лиценза до дни

Gong.bg

Каква помощ от държавата ще получат семействата, засегнати от наводненията по Черноморието

Nova.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg