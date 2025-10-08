Джона Хил е неузнаваем – вижте колко е отслабнал за новия си филм

А ктьорът Джона Хил изненада феновете си с напълно променена визия, докато снимаше сцени за предстоящия си филм Cut Off. 41-годишният актьор изглеждаше неузнаваем, показвайки впечатляващо отслабналата си фигура.

Хил бе заснет заедно с колежката си Кристен Уиг, докато се придвижваше към и от караваната си между дублите. Звездата от Superbad носеше тясно поло с леопардов принт, пъхнато в тесни дънки с ниска талия, украсени с дълги черни ресни. Черният му колан подчертаваше тънката му талия, а визията му, вдъхновена от 70-те години, беше допълнена от рошава руса перука и очила с дебели рамки.

Jonah Hill unrecognizable as he debuts major weight loss on film set https://t.co/JTqmUgWC3k pic.twitter.com/SiSyvtT3XS — New York Post (@nypost) October 7, 2025

Хил, който е и сценарист, и режисьор на новата комедия, бе забелязан да носи няколко напитки и да преглежда сценария си между снимките.

52-годишната Кристен Уиг също впечатли с визията си — актрисата бе заснета по дантелен тъмносин сутиен върху лилава дантелена риза, пъхната в червени дантелени клинове. Тя допълни ексцентричния си ансамбъл със светлорозова пола и черен колан.

Макар теглото на Хил да е варирало през годините, актьорът успява да поддържа стройна фигура през последното десетилетие. Звездата от 21 Jump Street за първи път драстично отслабна през 2011 г., сваляйки около 18 килограма с помощта на диетолог и японска диета.

Embed from Getty Images

До есента на 2014 г. обаче той бе възвърнал част от килограмите, като според Page Six причината била преяждане.

„Той е в лошо състояние, което само задълбочава цикъла“, споделиха източници тогава. През следващата пролет актьорът продължи да качва тегло, но две години по-късно отново започна да отслабва.

A-list actor unrecognizable as he shows off slimmed-down frame on set of new movie https://t.co/VEaoH73LM1 pic.twitter.com/IEeJEjLVB0 — Page Six (@PageSix) October 7, 2025

През следващото лято Хил демонстрира още по-слаба фигура, а през зимата изглеждаше дори по-слаб.

В интервю с Елън Дедженеръс през 2018 г. актьорът откровено говори за битката си с килограмите:

„Прекарах по-голямата част от младия си живот, слушайки хора, които казваха, че съм дебел, отвратителен и непривлекателен.“ Той добави: „Наистина вярвам, че всеки има моментна снимка на себе си от младостта, от която се срамува. За мен това е онова 14-годишно, пълно и непривлекателно дете, което се е чувствало грозно за света, слушало е хип-хоп и отчаяно е искало да бъде прието от общността на скейтърите.“

Slimmed-down Hollywood A-lister is completely unrecognizable as he shows off dramatic weight loss on set https://t.co/PaQbxSoAdw — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 7, 2025

По думите му тогава той все още е бил „в процес на развитие“, но вече е започвал да разбира концепцията за любовта към себе си.

Звездата от "Вълкът от Уолстрийт" изглежда е свалил още килограми оттогава и в момента е във вероятно най-слабата си форма досега.