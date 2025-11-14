Ема Стоун е най-красивата жена в света според „гръцкото златно сечение“

Е ма Стоун е най-красивата жена в света според „гръцкото златно сечение на красотата“ (Greek Golden Ratio of Beauty) – древен математически принцип, използван за измерване на съвършените пропорции на човешкото лице.

Изследването е проведено от Центъра за напреднала козметична и пластична хирургия в Лондон, ръководен от д-р Джулиан де Силва. Според резултатите, лицето на Стоун съвпада с идеалните пропорции в 94,72%, което я поставя на върха на класацията.

„Ема Стоун беше категоричен победител, когато измерихме всички елементи на лицето ѝ – от симетрията на чертите до пропорциите“, обяснява д-р Джулиан Де Силва, който ръководи Центъра за напреднала лицева козметична и пластична хирургия в Лондон.

Актрисата впечатлява с почти идеална линия на челюстта (97%), перфектна форма на веждите (94,2%) и хармонични устни (95,6%).

British scientists named Emma Stone the most beautiful woman in the world — Daily Mail



Dr. Julian De Silva measured the actress's facial proportions according to the "golden ratio" and achieved a result of 94.72%, close to the ideal.



According to him, Stone became the clear… pic.twitter.com/UjtidlWK6c — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2025

„Стоун се отличава с изключителна хармония във всички категории на златното сечение,“ допълва специалистът.

След Ема Стоун, в топ класацията се нареждат:

Зендая – 94,37%

Фрида Пинто – 94,34%

Ванеса Кърби – 94,31%

Младата Джена Ортега постига впечатляващ резултат за формата на челото си (99,6%), но по-нисък за общата форма на лицето. Сред останалите в десетката са Оливия Родриго (93,71%), Айшвария Рай Баччан (93,41%), Тан Уей (93,08%) и Бионсе, която завършва списъка с резултат 92,4%.

Emma Stone is the most beautiful woman in the WORLD according to the 'Golden Ratio' - and Zendaya is a close second https://t.co/5PbReYCKzo — Zicutake USA Comment (@Zicutake) November 12, 2025

Какво всъщност е златното сечение?

Златното сечение, известно като числото Фи (1,618), е формула, използвана още от древните гърци, за да определят идеалната хармония и баланс в природата, изкуството и архитектурата.

Леонардо да Винчи дори я прилага в прочутия си „Витрувиански човек“.

Днес същият принцип се използва и в съвременната естетика, за да се изследва как пропорциите и симетрията на човешкото лице влияят на възприятието за красота. Колкото повече дадено лице се доближава до това съотношение, толкова по-балансирано и хармонично изглежда.

Красотата отвъд числата

Миналата година д-р де Силва използва същия метод и при мъжете – тогава победител стана Арън Тейлър-Джонсън с резултат 93,04%.

Въпреки това, експертите подчертават, че подобни изследвания не трябва да се приемат като универсален стандарт за красота. Истинската красота не се измерва с проценти – тя е в начина, по който човек се усмихва, носи себе си и вдъхновява другите.

А Ема Стоун е именно такъв пример – жена, която съчетава хармонията на класическото сечeние и естествеността на модерната епоха, напомняйки ни, че всяка от нас е красива по своя собствен, уникален начин.