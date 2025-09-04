Джери Брукхаймер се притеснил за живота на Брад Пит на снимките на „F1“

П рез по-голямата част от четири десетилетия холивудският продуцент Джери Брукхаймер е бил като туристически агент за публиката по целия свят, предлагайки блокбъстъри, които отвеждат зрителите в незабравими приключения, пише СВС.

„Ние сме в транспортния бизнес“, каза той на Талия Шлангер в интервю. „Ние ви пренасяме в друг свят.“

Брукхаймер е водил киноманите на космически кораб до астероид в „Армагедон“, на задната седалка на полицейска кола с Уил Смит в „Лоши момчета“ и в пилотската кабина на изтребител в „Топ Гън“.

The first 10 minutes of Brad Pitt's "F1" premiered at #CinemaCon, showing off electrifying and ultra-immersive Daytona racing footage.



“We believe this is going to be the cinematic event of the summer,” said Joseph Kosinski and Jerry Bruckheimer. “We filled your theaters all… pic.twitter.com/RZXLAxe8kb — Variety (@Variety) April 2, 2025

Последният му филм, „F1“, ни отвежда на пистата за място на първия ред на едно от най-големите спортни събития в света. Новият завладяващ блокбъстър с участието на Брад Пит разказва историята на застаряващ пилот от Формула 1, който се опитва да се върне на пистата 30 години след като обещаващата му кариера е прекъсната от инцидент.

Като опитен продуцент, Брукхаймер трябваше да използва всичко, което знае за създаването на екшън филми, за да реализира високорисковите каскади във филма, като същевременно запази автентичността и осигури безопасността на актьорите си. Когато Пит подписал договор за филма, той настоял сам да шофира.

„Когато видите Брад в колата, той е в колата“, казва Брукхаймер. „Актьорите са в колата, карат с 290 километра в час и спират на 80. G-силата е осезаема в завоите; достига до пет G, когато влизате в тези завои със 180 километра в час. А притискащата сила е невероятна.“

Докато снимал животозастрашаващите сцени, Брукхаймер постоянно се тревожел за безопасността на Пит. Той признава, че най-щастливият му ден на снимачната площадка бил, когато Брад Пит слязъл от колата за последен път в Абу Даби.

„Това беше най-нещастният му ден, защото всичко свърши“, казва Брукхаймер. „Той просто го обожаваше. Въпреки че понесе физически удари… Не разбирате, това са ракети, които се движат с огромни скорости.“

Но въпреки всички впечатляващи екшън кадри, Брукхаймер подчертава, че „емоционалната история“ е това, което наистина грабва зрителите.

„Не е нужно да сте фен на състезанията или да знаете нещо за „F1“, за да се насладите наистина на този филм, защото щом ви вкараме в киносалона, ще ви обградим със страхотна история, впечатляваща графика и завладяващ звук“, казва той на Шлангер. „Ще имате невероятно преживяване в продължение на повече от два часа. И ви обещавам, че ще се почувствате по-добре, когато излезете, отколкото когато сте влезли.“