Любопитно

Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените“

Джейми Дорнан официално поема ролята на Арагорн в новия филм „Ловът на Голъм“, режисиран от Анди Съркис. В лентата, чиято премиера е през 2027 г., се завръщат още Иън Маккелън и Илайджа Ууд, а Кейт Уинслет е сред новите попълнения в Средната земя

15 април 2026, 14:44
Източник: Getty Images

Д жейми Дорнан ще влезе в ролята на Арагорн във филма „Властелинът на пръстените: Ловът на Голъм“, съобщиха от Warner Bros. Дорнан поема щафетата за образ, който Виго Мортенсен превърна в икона, откакто го изигра за първи път в оригиналната трилогия, пише The Independent.

Новината за избора на актьорския състав беше обявена по време на презентацията на студиото на CinemaCon в Лас Вегас във вторник. В лентата Дорнан ще бъде назоваван като Бързоход (Strider) – псевдонимът, който Арагорн използва при първата си поява в „Задругата на пръстена“.

През март Knight Edge Media разпространиха слухове, че звездата от „Белият лотос“ Лео Уудал ще поеме ролята. Спекулациите вече са прекратени, след като Warner Bros. потвърдиха, че Уудал наистина се присъединява към екипа, но като Халвард – дунедаин, който придружава Бързоход в неговия лов.

Към актьорския състав се присъединява и Кейт Уинслет в ролята на Маригол, матриарх на хобитите от рода Стури. Няколко познати лица от предишните филми също ще се завърнат, включително сър Иън Маккелън като Гандалф и Илайджа Ууд като Фродо Бегинс. Лий Пейс отново ще облече одеждите на Трандуил.

По време на събитието „For the Love of Sci-Fi“ в Лондон миналата година, Маккелън загатна за проекта: „във филма има герой на име Фродо и има герой на име Гандалф“. По-рано тази година Ууд отказа „нито да потвърди, нито да отрече“ спойлера на Маккелън, заявявайки единствено, че „на магьосника може да се вярва“.

„Ловът на Голъм“ е режисиран от Анди Съркис, а продуцент е създателят на оригиналната трилогия Питър Джаксън. Съркис, който вдъхна живот на Голъм в първите филми и в „Хобит“, отново ще изиграе главния герой чрез технологията за улавяне на движение (motion capture).

Действието в новата лента се развива в периода между събитията в „Хобит“ и „Задругата на пръстена“. Сюжетът проследява Арагорн в опитите му да открие Голъм, преди съществото да разкрие местонахождението на Единствения пръстен на Саурон.

Сценарият е дело на Фран Уолш и Филипа Бойенс, автори на оригиналната трилогия, в сътрудничество с Фийби Гитинс и Арти Папагеоргиу. „В двете трилогии отличителен белег на филмите за Средната земя винаги е бил внушителният набор от таланти, подбрани за всяка роля. „Ловът на Голъм“ продължава тази традиция и за мен е удоволствие да обявя завръщането на двама от най-обичаните изпълнители в Средната земя, заедно с някои изключително талантливи нови попълнения в света на Толкин“, сподели Съркис в изявление пред The Hollywood Reporter.

През май 2024 г. Виго Мортенсен сподели пред GQ, че не е запознат с новата история и би се завърнал само ако тя съответства на неговия герой спрямо „възрастта, на която съм сега, и така нататък“.

„Бих го направил само ако съм подходящ за героя“, заяви актьорът. „В противен случай би било глупаво.“

През юни същата година той допълни пред The Hollywood Reporter, че би обмислил завръщане, ако сценарият е смислен. „Сценарият е най-важното нещо за мен, освен ако не съм останал без пукната пара и нямам късмета да си намеря каквато и да е работа. Така че зависи“, каза той.

Оригиналната трилогия „Властелинът на пръстените“ излезе на екран в периода 2001–2003 г., последвана от трилогията „Хобит“ между 2012 и 2014 г. Проектите постигнаха огромен успех, като всеки от тях донесе приходи от близо 2,9 милиарда долара в световния боксофис.

През октомври 2025 г. сценаристката Филипа Бойенс описа пред Empire „Ловът на Голъм“ като „изключително интензивна история, която се развива след рождения ден на Билбо и преди влизането в мините на Мория“. „Това е специфична част от една невероятна неразказана история, представена през перспективата на това уникално създание“, добави тя.

Световната премиера на „Ловът на Голъм“ е насрочена за 17 декември 2027 г.

Властелинът на пръстените Ловът на Голъм Средна земя Арагорн Джейми Дорнан Анди Съркис Питър Джаксън
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От мрежата

