Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените“

Д жейми Дорнан ще влезе в ролята на Арагорн във филма „Властелинът на пръстените: Ловът на Голъм“, съобщиха от Warner Bros. Дорнан поема щафетата за образ, който Виго Мортенсен превърна в икона, откакто го изигра за първи път в оригиналната трилогия, пише The Independent.

Новината за избора на актьорския състав беше обявена по време на презентацията на студиото на CinemaCon в Лас Вегас във вторник. В лентата Дорнан ще бъде назоваван като Бързоход (Strider) – псевдонимът, който Арагорн използва при първата си поява в „Задругата на пръстена“.

Jamie Dornan has been cast as Aragorn in ‘THE LORD OF THE RINGS: THE HUNT FOR GOLLUM’. pic.twitter.com/6f0rl0KZB4 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 15, 2026

През март Knight Edge Media разпространиха слухове, че звездата от „Белият лотос“ Лео Уудал ще поеме ролята. Спекулациите вече са прекратени, след като Warner Bros. потвърдиха, че Уудал наистина се присъединява към екипа, но като Халвард – дунедаин, който придружава Бързоход в неговия лов.

Към актьорския състав се присъединява и Кейт Уинслет в ролята на Маригол, матриарх на хобитите от рода Стури. Няколко познати лица от предишните филми също ще се завърнат, включително сър Иън Маккелън като Гандалф и Илайджа Ууд като Фродо Бегинс. Лий Пейс отново ще облече одеждите на Трандуил.

По време на събитието „For the Love of Sci-Fi“ в Лондон миналата година, Маккелън загатна за проекта: „във филма има герой на име Фродо и има герой на име Гандалф“. По-рано тази година Ууд отказа „нито да потвърди, нито да отрече“ спойлера на Маккелън, заявявайки единствено, че „на магьосника може да се вярва“.

„Ловът на Голъм“ е режисиран от Анди Съркис, а продуцент е създателят на оригиналната трилогия Питър Джаксън. Съркис, който вдъхна живот на Голъм в първите филми и в „Хобит“, отново ще изиграе главния герой чрез технологията за улавяне на движение (motion capture).

The new poster for The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum confirms the film's cast, including the return of Ian McKellen as Gandalf, Elijah Wood as Frodo, Andy Serkis as Gollum, and Lee Pace as Thranduil.



Действието в новата лента се развива в периода между събитията в „Хобит“ и „Задругата на пръстена“. Сюжетът проследява Арагорн в опитите му да открие Голъм, преди съществото да разкрие местонахождението на Единствения пръстен на Саурон.

Сценарият е дело на Фран Уолш и Филипа Бойенс, автори на оригиналната трилогия, в сътрудничество с Фийби Гитинс и Арти Папагеоргиу. „В двете трилогии отличителен белег на филмите за Средната земя винаги е бил внушителният набор от таланти, подбрани за всяка роля. „Ловът на Голъм“ продължава тази традиция и за мен е удоволствие да обявя завръщането на двама от най-обичаните изпълнители в Средната земя, заедно с някои изключително талантливи нови попълнения в света на Толкин“, сподели Съркис в изявление пред The Hollywood Reporter.

През май 2024 г. Виго Мортенсен сподели пред GQ, че не е запознат с новата история и би се завърнал само ако тя съответства на неговия герой спрямо „възрастта, на която съм сега, и така нататък“.

„Бих го направил само ако съм подходящ за героя“, заяви актьорът. „В противен случай би било глупаво.“

През юни същата година той допълни пред The Hollywood Reporter, че би обмислил завръщане, ако сценарият е смислен. „Сценарият е най-важното нещо за мен, освен ако не съм останал без пукната пара и нямам късмета да си намеря каквато и да е работа. Така че зависи“, каза той.

Оригиналната трилогия „Властелинът на пръстените“ излезе на екран в периода 2001–2003 г., последвана от трилогията „Хобит“ между 2012 и 2014 г. Проектите постигнаха огромен успех, като всеки от тях донесе приходи от близо 2,9 милиарда долара в световния боксофис.

През октомври 2025 г. сценаристката Филипа Бойенс описа пред Empire „Ловът на Голъм“ като „изключително интензивна история, която се развива след рождения ден на Билбо и преди влизането в мините на Мория“. „Това е специфична част от една невероятна неразказана история, представена през перспективата на това уникално създание“, добави тя.

Световната премиера на „Ловът на Голъм“ е насрочена за 17 декември 2027 г.