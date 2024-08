Кейт Бланшет изненада колко е получила за "Властелинът на пръстените"

А ктрисата Кейт Бланшет може и да е участвала в класиката “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring,”, но според нея милионите, които поредицата спечели не са отишли за актьорския състав.

По време на интервю в шоуто “Watch What Happens Live with Andy Cohen,” Бланшет е попитана за филма, за който е получила най-голямата заплата.

“Мисля, че вероятно е "Властелинът на пръстените", предложи Коен.

Cate Blanchett in The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) pic.twitter.com/MEQio2JW4U — Tolkien Universe (@tolkienzone) January 4, 2024

“Шегуваш ли се”, каза Бланшет.

“Не. Никой не получи нищо, за да играе в този филм”, заяви актрисата.

Когато Коен попита дали тя е получила част от приходите от филма, позовавайки се на практиката големите звезди да получават процент от продажбите на билети, Бланшет отрече.

“Това беше много преди всичко това (да стане популярно)", каза тя.

“Не, нищо.”

this picture of cate blanchett as galadriel in the lord of the rings pic.twitter.com/50N2jf1sAT — Val (@filmval_) December 18, 2023

Бланшет каза, че е направила филма от 2001 г. само заради шанса да работи с Питър Джаксън, който режисира трилогията “Властелинът на пръстените”, а не заради парите.

Cate Blanchett says she didn’t get paid anything for the ‘LORD OF THE RINGS’ movies.



“I basically got free sandwiches, and I got to keep my elf ears”



(Source: @BravoWWHL) pic.twitter.com/OmUDn6Guyy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 9, 2024

“Исках да работя с човека, който направи ‘Braindead (1992 комедиен филм на ужасите)", каза тя.

“Искам да кажа, че основно получих безплатни сандвичи. И успях да си запазя ушите (на елф).”, заяви актрисата.

Бланшет играе красивата елфка Галадриел във франчайза “Властелинът на пръстените”. Първият филм събра почти $900 милиона в световен мащаб. В момента тя рекламира новия си филм, “Borderlands”, който скоро ще излезе по кината.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase