Джак Никълсън на 89! Дъщеря му сподели емоционален кадър по повод рождения му ден

Дъщерята на Джак Никълсън, Лорейн, сподели рядка снимка на легендарния актьор за рождения му ден, давайки на феновете интимен поглед към неговото уединение, докато едновременно с това разтърси Холивуд с остро есе срещу културата на статуса

24 април 2026, 13:10
Д жак Никълсън бе уловен на рядък кадър, след като дъщеря му Лорейн сподели миг от личния свят на потайния актьор по случай неговия рожден ден. Холивудската легенда направи изключително рядка публична „поява“ тази седмица, когато дъщеря му публикува интимна снимка на иконата на киното, който навършва 89 години, пише Page Six.

Само броени дни след като публикува остро есе, в което разкритикува обсебения от статуса Холивуд, Лорейн позволи на феновете да надникнат в ежедневието на своя баща, известен с това, че ревностно пази личното си пространство. „89!!“, написа тя в Story в Instagram, споделяйки снимка на трикратния носител на „Оскар“ в домашна обстановка. Небрежният кадър показва звездата от „Сиянието“ да си почива в уютна всекидневна, изпълнена с произведения на изкуството. Никълсън е уловен усмихнат и ръкопляскащ в разгара на празненството, облечен в тъмна поло тениска и панталони в ръждив цвят.

Втора, ретро снимка в публикацията ни връща към един много по-млад Никълсън с яркочервена тениска с логото на „Coca-Cola“, пура в ръка и неговата характерна, дяволита усмивка. Тези кадри са истинско събитие, предвид факта, че през последните години актьорът почти напълно се оттегли от обществения живот.

Някога неизменно присъствие на червените килими и на първия ред на мачовете на „Лейкърс“, днес звездата от „Откраднати животи“ предпочита да стои далеч от светлината на прожекторите. 36-годишната Лорейн е едно от шестте деца на Никълсън и поддържа особено близка връзка с него, заедно с 33-годишния си брат Рей. И двамата тръгнаха по стъпките на баща си в актьорското майсторство, макар че впоследствие Лорейн се насочи към режисурата и продуцирането.

За последно тя сподели снимка на баща си през ноември, озаглавявайки я „Ноември, който да запомните“ – семеен кадър, включващ Рей и приятеля ѝ, режисьора Джейсън Райтман.

Никълсън направи и изненадваща поява през февруари миналата година в специалното предаване по случай 50-годишнината на „Saturday Night Live“, където представи Адам Сандлър. Последната му филмова роля датира от 2010 г. в лентата „Как да разбера“ (How Do You Know) на режисьора Джеймс Л. Брукс. Именно Брукс стои зад наградените с „Оскар“ превъплъщения на Никълсън в „Думи на обич“ и „Колкото толкова“.

Междувременно самата Лорейн предизвика фурор тази седмица с откровено есе за списание „W“, в което атакува съвременната холивудска култура.

„Лос Анджелис се утвърди като световна столица на тревожността за социален статус“, пише тя, допълвайки, че гоненето на влияние преследва играчите в индустрията „до гроба“. Тя продължава: „Това означава, че когато си на парти, жените няма да надничат през рамото ти, за да видят кой друг е пристигнал, а мъжете няма да те прекъсват по средата на историята ти, за да си вземат питие.“

Лорейн отправи остри критики и към инфлуенсърската култура, отбелязвайки, че „публичните“ тренировки вече са „територия на инфлуенсъри“, които „заменят публикации в Instagram за безплатни лични тренировки и неограничено количество клинове“.

„В Лос Анджелис последователите в социалните мрежи осигуряват резервации в „Алба“ и безплатни пътувания до Коста Рика, но това няма да ви осигури място на партито на Гай Осиъри за наградите „Оскар“, добавя тя.

