Най-големият внук на Джак Никълсън, Шон Норфлийт, арестуван по обвинение в домашно насилие

Ш он Норфлийт, най-големият внук на холивудската легенда Джак Никълсън, е бил арестуван във вторник, 5 август, в Лос Анджелис по обвинение в тежко престъпление, свързано с домашно насилие, показват официални полицейски документи, получени от списание PEOPLE .

Jack Nicholson’s Eldest Grandson Sean Norfleet Arrested on Domestic Violence Charge https://t.co/JqzdQoMCBv — People (@people) August 8, 2025

Според информацията, 29-годишният Норфлийт, роден с името Шон Найт Никълсън, е обвинен, че е нападнал неназована жена. Арестът е съобщен и от The Sun.

Същия ден той е бил задържан и по-късно освободен под гаранция от 50 000 долара. Насрочено е той да се яви в съда на 26 август. Ако бъде признат за виновен, го очаква до 4 години затвор в щатски затвор, според публикацията.

Семейни връзки

Шон е син на Дженифър Никълсън, дъщеря на Джак Никълсън, и на нейния бивш съпруг Марк Норфлийт. Двойката е била женена от 1997 до 2003 г. Освен Шон, те имат и по-малък син – Дюк, на 26 години.

Дженифър е най-голямото дете на 88-годишния носител на „Оскар“, Джак Никълсън, и неговата бивша съпруга Сандра Найт.

Шон някога е изучавал кино в Emerson College, но сега се занимава с музикална продукция, според интервю на брат му Дюк пред The Hollywood Reporter. Дюк междувременно се изявява като актьор, участвал във филмите „Us“ и „Dreamland“.

Голямо семейство

Джак Никълсън има още пет деца:

Кейлъб Годард (54) с актрисата Сюзън Анспач,

Хъни Холман (43) с модела Уини Холман,

Лорейн (35) и Рей (33) с актрисата Ребека Брусар,

Теса Гурин (30) с Джанийн Гурин.

Той е дядо и на децата на Хъни – Уолтър (14), Дейзи (13) и Ханк (8).