Джак Никълсън с публична изява за първи път от почти 2 години

Д жак Никълсън се появи на мача на любимия си баскетболен отбор Лос Анджелис Лейкърс. Актьорът, който не е бил на подобно събитие от почти две години, пристигна за старта на новия сезон на NBA в черен джип, облечен в кафява поло риза, черни панталони, черно яке и мокасини.

Lakers superfan Jack Nicholson, 84, is back sitting courtside at the LA team's star-studded season opener https://t.co/zNz9jvtF4R