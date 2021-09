"Тъжни, последни дни" за Джак Никълсън, актьорът не излиза от дома си

И звестният холивудски актьор Джак Никълсън вероятно никога повече няма да участва във филм. Въпреки че се оттегли от обществеността през 2010 г., публиката се надяваше, че скоро ще го види отново.

Близки приятели на актьора казват, че се страхуват, че той страда от деменция.

84-годишният Никълсън прекарва "тъжни, последни дни" във вила в Бевърли Хилс и е физически добре, но не и психически, пише Radar, цитирайки неназовани източници.

Sad Last Days: Jack Nicholson ‘Forced Into Retirement’ From Hollywood, Friends Fear ‘He Has Dementia’ via @radar_online https://t.co/JV0IwTbecE