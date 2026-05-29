Любопитно

Оцелял по чудо от „Титаник“ вдъхновил най-тъжната сцена във филма

Внукът на Фанг Ланг, един от малкото оцелели китайци на борда, разкрива как съдбата на дядо му в ледения Атлантик е вдъхновила Джеймс Камерън за финала на емблематичния блокбъстър. Историята му излиза наяве години след трагедията

29 май 2026, 12:06
Източник: Gettyimages

Т ова е вратата, която предизвика хиляди спорове.

Китайски пътник на борда на потъващия „Титаник“ е оцелял при ужасяващото бедствие, като се е вкопчил в плаваща дървена врата в ледения Атлантически океан. Именно неговата съдба е вдъхновила една от най-емблематичните и обсъждани сцени в историята на киното, разкри неговият внук.

Фанг Ланг оцелява по чудо, когато обреченият презокеански лайнер потъва през април 1912 г. Това изпитание по-късно е пресъздадено в епичния филм на Джеймс Камерън от 1997 г. „Титаник“, където Роуз ДеУит Букатър (в ролята Кейт Уинслет) намира убежище върху дървен панел след потъването на кораба.

„Според разказа на дядо ми, той всъщност е потънал заедно с кораба и за учудване на всички, е успял да се добере до врата“, сподели Стивън Фонг пред CBS New York.

„Джеймс Камерън разкрива, че дядо ми е вдъхновил финалната сцена с Джак и Роуз“, допълни той, визирайки документалния филм от 2020 г. „Шестимата“ (The Six), който носителят на „Оскар“ създаде заедно с изследователя и автор Стивън Шванкерт.

Разтърсващата история на Ланг – отразена в края на легендарния филм – от години поддържа разгорещени дебати сред киноманите за това дали героят на Леонардо ди Каприо, Джак Доусън, е можел да се побере на плаващия панел заедно с героинята на Уинслет. Във филма Роуз успява да се покатери на вратата, докато Джак остава в ледената вода и умира от хипотермия преди пристигането на спасителния кораб „Карпатия“ (RMS Carpathia). Разочарованите фенове дълго настояваха, че смъртта на Джак е била напълно излишна.

Самият Камерън обаче беше категоричен: „Мястото беше само за един“.

Ланг е бил един от осемте китайски пътници на борда по време на злополучното първо трансатлантическо пътуване на „Титаник“. Само шестима от тях оцеляват, след като корабът се удря в айсберг и потъва на 15 април 1912 г. Трагедията отнема живота на около 1500 души, които намират смъртта си в ледените води на Северния Атлантик.

„Фанг Ланг е изваден от водата и е един от едва четиримата пътници, спасени директно от морето“, обяснява Шванкерт.

След като е прибран на борда на „Карпатия“, по-късно Ланг стига до Америка, където отваря пекарна и създава семейство. Синът му Стивън Фонг обаче споделя, че дядо му никога не е обсъждал темата за „Титаник“ със своите близки.

Необикновената история на шестимата оцелели китайци ще бъде в центъра на театралната постановка „Непотопяемите“ (The Unsinkable), чиято премиера предстои следващата година в Центъра за сценични изкуства „Перелман“ в Ню Йорк.

„Усещането е толкова сюрреалистично – да знаеш, че си част от това наследство, от тази голяма история, която целият свят познава“, казва Фонг. „И сме изключително горди от възможността да добавим нашата част към нея.“

Източник: nypost.com    
Титаник Фанг Ланг Джеймс Камерън корабокрушение история кино оцелели Атлантически океан
