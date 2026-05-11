Дуа Липа осъди технологичен гигант за $15 милиона заради използване на лика ѝ без разрешение

Д уа Липа завежда съдебни дела срещу Samsung заради твърдения, че технологичният гигант е използвал нейното изображение без позволение, пише PEOPLE.

Според жалбата, подадена в четвъртък, 8 май, в Окръжния съд на САЩ за Централния окръг на Калифорния, Липа обвинява Samsung в използването на нейна снимка с уредени авторски права. Кадърът, заснет зад кулисите, е бил поставян върху картонените кутии на телевизори, продавани на американския пазар.

30-годишната носителка на „Грами“ настоява за обезщетение от най-малко 15 милиона долара, както и за дял от печалбите, генерирани от продажбите на телевизорите, върху чиято опаковка фигурира ликът ѝ.

„Лицето на г-жа Липа е използвано на видно място в масова маркетингова кампания за потребителски продукт без нейно знание, без финансово възмездие и по начин, върху който тя няма никакъв контрол или участие“, се посочва в иска. „Г-жа Липа не е давала и не би дала разрешение за подобна употреба.“

В съдебния документ се твърди още, че изображението създава измамното впечатление, че певицата е рекламно лице или е свързана с продукта. Това е „подтикнало потенциални потребители да закупят стоката, именно защото на нея е изобразена г-жа Липа“. Адвокатите цитират множество публикации в социалните мрежи от фенове, които признават, че са избрали конкретния модел телевизор, след като са видели поп звездата на кутията.

„Дори нямах планове да купувам телевизор, но видях кутията и реших да го взема“, гласи един от цитираните постове. В друг се казва: „Винаги съм твърдял, че ако искате да продадете нещо, просто сложете снимка на Дуа Липа върху него“.

В иска се подчертава, че Samsung са продължили да използват снимката, въпреки че са получили официални нотариални покани за преустановяване на нарушението (cease and desist) от представителите на певицата. Те са реагирали веднага, след като Липа е разбрала за злоупотребата с правото ѝ на публичност около юни 2025 г.

„Реакцията на Samsung беше пренебрежителна и безучастна“, се твърди в жалбата, като се добавя, че продуктите със спорната опаковка остават на пазара и до днес.

В центъра на спора е кадър, озаглавен „Дуа Липа – Зад кулисите на Остин Сити Лимитс, 2024 г.“, който е надлежно регистриран в Службата за авторско право на САЩ. Адвокатите на изпълнителката са категорични, че Samsung умишлено са се възползвали от нейния статут на световна знаменитост и разпознаваемостта на бранда ѝ, за да подпомогнат маркетинга си.

„Нарушаването на правата от страна на Samsung – използването на активите на г-жа Липа без никакво възнаграждение – е подигравка с нейния упорит труд за изграждането на успешна марка“, завършва жалбата.