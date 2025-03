Древните гърци замърсявали планетата още преди 5000 години – нови доказателства разкриват неочаквани детайли

Н ие, хората, сме много разхвърляни. Където живеем, там се натрупват доказателства за нашето съществуване. Имаме вкаменени купчини боклук, датиращи отпреди повече от 100 000 години.

Ако оставим настрана потенциала за вреда, антропогенното замърсяване може да бъде полезен археологически инструмент. Можем да разберем кога хората са започнали да използват определени технологии и да проследим развитието на културата въз основа на необмисления отпечатък, оставен хиляди години след хората, които са го създали.

Именно в такива следи археолозите от Германия и Гърция сега са открили най-старото известно доказателство за замърсяване с олово от човешка дейност - и дори са свързали появата му с възникването и утвърждаването на напредналото монетизирано общество в древна Гърция.

„Тъй като оловото се е отделяло при производството на сребро, наред с други неща, доказателството за нарастващи концентрации на олово в околната среда е същевременно важен индикатор за социално-икономически промени“, казва палеонаучният специалист Андреас Куцодендрис от Хайделбергския университет в Германия.

