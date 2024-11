Древни гигантски същества са изкопали хиляди тунели в Бразилия

Д ълбоко в сърцето на бразилските пейзажи се крие необикновена археологическа мистерия – древни подземни тунели, изкопани от отдавна изчезнал вид.

Тези масивни подземни тунели са изумявали учени и авантюристи с техния размер, структура и загадъчен произход. Те предоставят уникален поглед към праисторическия свят, доминиран от същества, много по-големи от тези, които обитават Земята днес.

These tunnels were dug by a Giant Ground Sloth that lived 10.000 years ago in Brazil. The third photo are the claw marks. pic.twitter.com/jP12lqah8B

Още през 1930-те години, когато е открит първият подобен тунел, те са били смятани за археологически структури. Но през 2010 г. нещата се променят, когато геологът Амилкар Адами от Бразилската геоложка служба решава да разследва слуховете за особена пещера в щата Рондония. Когато Адами стигнал до мястото, той разбрал, че пещерата не е резултат от естествени процеси, а е умишлено създадена.

Няколко години по-късно бразилският учен Хайнрих Франк поставил тези забележителни структури в светлината на прожекторите, след като открил първата подобна структура близо до Ново Хамбурго. От това първоначално откритие, Франк е идентифицирал над 1500 тунела в Бразилия. Някои от тези дупки достигат стотици метри дължина, като един от тунелите с разклонения е дълъг около 600 метра. Изследванията показват, че тунелите са на възраст от поне 8 000 до 10 000 години.

Хайнрих открил първата следа, когато сам започнал да изследва пещерите. По време на изследванията той забелязал поразителни детайли по таваните на тунелите, които насочват към техния произход: отчетливи жлебове, гравирани в изветрели повърхности от гранит, базалт и пясъчник. Тези маркировки, които той идентифицирал като следи от нокти на масивно праисторическо същество, предоставили решаваща следа.

"Повечето от жлебовете са дълги и плитки, разположени успоредно един на друг, като изглежда, че са направени от два или три нокътя", споделят Франк и неговият екип в изследователската си работа от 2016 г. Повечето пещери били гладки, но някои от тях имали неправилни форми, също причинени от нокти. С оглед на размера на тунелите и характерните нокътни следи по стените им, изследователите са убедени, че тези структури са създадени от мегафауната. Те предполагат, че гигантските земни ленивци и броненосци вероятно са били създателите на тунелите.

Context : An Argentine farmer found this 20000-year-old family of Giant Armadillos (Glyptodon) buried near river. They were all looking in same direction, as if they were walking towards something, largest being size of a Volkswagen Beetle, it is estimated that they weighed… pic.twitter.com/ZWn4kgdtru