Дрейк разочарова хиляди фенове в Лондон с кратък концерт

Т ридневнoто участие на Дрейк на фестивала Wireless в Лондон завърши с разочарование, след като финалното му шоу приключи само 40 минути след началото, пише BBC.

Рапърът се появи на сцената десет минути по-рано от обявеното и заяви пред публиката, че ще пее, докато не му спрат микрофона – намеквайки за строгия полицейски час, който ограничава музикалните събития на открито до 21:30 ч.

Феновете останаха разочаровани не само от краткото изпълнение, но и от ограниченото участие на гост-изпълнители. За разлика от предишните вечери, в неделя на сцената се появиха само трима – Popcaan, Rema и Vybz Kartel.

Шоуто в събота беше с продължителност 90 минути и включваше 13 гост-изпълнители, а петъчната вечер предложи подобна дължина и шест специални участия.

Промени в програмата

🚨DRAKE CLOSES WIRELESS FEST THANKING FANS



🦉HANDS DOWN 1 OF THE BEST FESTIVALS EVER



🔥HISTORIC 3 DAY EVENT pic.twitter.com/wWMAb6Si5E — 💥TWEEZY💥 (@TweezySol) July 13, 2025

Още по-рано през деня официалната програма обявяваше две участия на Дрейк – едно в 18:25 ч. и друго в 20:55 ч.

Първото обаче мистериозно изчезна от графика следобед, докато обявените изпълнения на Vybz Kartel и Burna Boy се проведоха по план.

Изненадата настъпи, когато Дрейк излезе на сцената веднага след края на сета на Burna Boy. Канадският изпълнител поздрави публиката, като този път изглеждаше по-сдържан в сравнение с еуфорията от предишните две вечери.

Той започна с неиздавана колаборация с британския рапър Central Cee. Последният не се присъедини на сцената, а продължи да седи на първия ред, като изпълнението бе предавано на големите екрани.

През цялото си участие Дрейк звучеше извинително и уверяваше, че ще изпълни най-големите си хитове, за да компенсира краткото време. „Лондон, ще те обичам до края на живота си“, каза той на тълпата, докато преминаваше през микс от популярни парчета.

Сред тях бяха Controlla, Find Your Love и One Dance, представени в нови ремиксирани версии за 2025 г., които обаче бяха посрещнати с известна резервираност – темпото и аранжиментите затрудниха публиката да пее заедно.

Изненадващата поява на нигерийския изпълнител Rema внесе оживление, особено с хитовете Calm Down и Fever. Въпреки това, след кратко включване на Vybz Kartel, който по-рано през деня вече беше свирил пред многобройна публика, остана време само за още две солови песни на Дрейк.

Разочароващ финал

“ONE MORE SONG!”



“ONE MORE SONG!”



“ONE MORE SONG!”



THE CROWD AT WIRELESS DIDNT WANT DRAKE TO END pic.twitter.com/S5HhzLSHfE — Akademiks TV (@AkademiksTV) July 11, 2025

За трета поредна вечер Дрейк се качи на кран, за да помаха на публиката от 50 000 души, докато звучеше "I Will Always Love You" на Уитни Хюстън. Песента, превърнала се в неофициален финален сигнал на участията му, подсказа и този път, че сетът е приключил.

Мнозина фенове останаха с усещането за недоизживяно шоу – особено след като в петък вечерта организаторите спряха микрофоните на Дрейк и Лорин Хил точно в 22:30 ч., а по екраните бяха излъчени съобщения с информация за транспорта.

В събота времето беше управлявано по-добре, но не е ясно дали самият Дрейк е решил да започне неделното си участие толкова късно – само 45 минути преди края на фестивала.

Сред публиката се чуваха недоволни коментари, особено от хора, които не бяха наясно със строгите местни разпоредби. Някои дори споделиха, че са чакали повече време на опашката, за да влязат, отколкото са гледали шоуто.

При напускането на събитието се стигна и до напрежение на изходите. Хората с увреждания бяха задържани в отделна зона, като охраната ги инструктира да изчакат 10 минути или докато не получат разрешение за напускане.

Това доведе до напрежение – фенове викаха, молеха се и настояваха, че трябва да бъдат пуснати незабавно. Някои дори се опитаха да прескочат бариерите.

Обри Дрейк Греъм, по-известен като Дрейк, е канадски рапър, певец, текстописец, музикален продуцент и актьор. Той придобива първоначална известност с ролята си на Джими Брукс в тийнейджърския драматичен сериал „Деграси: Следващото поколение“.

Впоследствие се утвърждава като една от доминиращите фигури в хип-хоп музиката през 2010-те години. Дрейк е един от най-продаваните музикални изпълнители в света, притежава множество награди Грами и няколко рекорда в музикалната индустрия, включително най-много сингли в топ 10 на Billboard Hot 100 за солов изпълнител. Той е и съосновател на звукозаписната компания OVO Sound.