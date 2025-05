Бритни Спиърс, Ъшър, Дрейк: Всички известни личности, замесени в делото срещу Пъф Деди

Д елото срещу опозорения рапър Шон „Диди“ Комбс започна в Ню Йорк, а светът следи с нарастващ интерес как ще се развие процесът. Диди е изправен пред множество федерални обвинения, включително две по обвинение в трафик на хора чрез сила, измама или принуда. По всички обвинения той се е признал за невинен.

Каси заема позиция

Преди изслушването на бъдещите съдебни заседатели беше предоставен списък с имената на известни личности, които може да бъдат споменати по време на делото. Отбелязва се, че включването им в този списък не предполага каквато и да е вина или участие в престъпна дейност.

Сред споменатите е и бившата приятелка на Комбс — Каси Вентура, с която той имаше връзка между 2007 и 2018 г. Наскоро тя даде показания пред съда – по-малко от две години след като заведе отделно дело срещу Диди през ноември 2023 г., обвинявайки го в системно малтретиране, продължило с години.

Това първо дело бе уредено извънсъдебно, но Каси отново застана на свидетелската скамейка, за да разкаже публично за преживяното.

Източник: Getty Images

Бившите партньори на Каси

В списъка със споменати личности фигурира и актьорът Майкъл Б. Джордан, звезда от сериала „Грешници“, с когото Каси имала кратка връзка по време на временна раздяла с Диди. Нейната приятелка Кери Морган даде показания в съда за тази връзка, заявявайки: „Това, което си спомням, е, че тя разговаряше с Майкъл Б. Джордан и се виждаха. [Диди] ревнуваше от това.“

Сред бившите партньори на Каси е и рапърът Кид Къди. Свидетели твърдят, че Диди го е заплашвал с насилие заради връзката му с Каси. В съдебния документ от 2023 г. се посочва, че Диди бил „изключително разгневен“, след като разбрал за връзката, и „по същото време колата на Кид Къди експлодирала в алеята му“. Къди потвърди случилото се пред The New York Times, докато Диди категорично отрече.

По време на настоящия процес Каси заяви, че е прекратила отношенията си с Къди от страх от отмъщение. По думите ѝ Диди я заплашил с отварачка за вино и казал, че ще нарани и двамата. „Имаше твърде много несигурност, ако продължим да се виждаме“, допълни тя. „Шон каза, че ще нарани и двама ни.“

Минало и настояще

Сред имената в списъка е и R&B звездата Ъшър. Доун Ричард, бивш член на момичешката група Danity Kane, заяви, че е станала свидетел на предполагаемо нападение на Каси от страна на Диди в ресторант през 2010 г. „Тя веднага се наведе, [Диди] ѝ каза да си тръгне... Никой не се намеси“, разказа тя. Според нея и певецът Не-Йо също е бил свидетел.

Доун Ричард е сформирана чрез риалити шоуто на Диди „Making the Band“. През септември 2024 г. тя заведе отделно дело срещу него за нападение и побой. Неговият адвокат заяви, че Комбс е „шокиран и разочарован“ от обвиненията.

Източник: Getty Images

Кание Уест, един от най-гласовитите поддръжници на Диди, също фигурира в списъка, вероятно заради публичните му изявления. През февруари той написа „FREE PUFF“ в социалната мрежа X. През март пусна съвместна песен с Диди – "Lonely Roads Still Go To Sunshine", в която участва и дъщеря му Норт Уест, родена от брака му с Ким Кардашиян.

Поп иконата Бритни Спиърс също е спомената – Каси твърди, че певицата я е придружила на 21-вия ѝ рожден ден, заедно с Диди.

Източник: Getty Images

Сред другите известни личности, фигуриращи в делото, са Дрейк – Каси твърди, че Диди я е нападнал преди участие на фестивала OVO в Канада, организиран от рапъра. Рапърката Юнг Маями, с която Диди имаше връзка между 2021 и 2023 г., също бе сред потенциалните съдебни заседатели. В шоуто си Caresha Please по REVOLT тя сподели: „Не мога да говоря за нещо, което не знам. Не съм била там. Това не е било моят опит.“

Други споменати известни личности включват актьора и комик Майк Майърс, певицата Мишел Уилямс от Destiny's Child, хореографката Лориан Гибсън и продуцента и автор на песни Далас Остин.

Бившият асистент на Диди, Джордж Каплан, в момента дава показания в процеса, който се очаква да продължи с месеци.