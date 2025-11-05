Подобрение със сутрешното кафе: Прост протеинов трик за енергия през целия ден

П ротеиновото кафе енергийна супернапитка ли е или просто маркетинг? Тази напитка може да ви даде както енергиен тласък, така и допълнителен протеин, но също така крие определени рискове за здравето.

Ползи от добавянето на протеин към кафето

Увеличава приема на протеини

Според MedlinePlus, едно от основните предимства е, че протеинът помага за задоволяване на ежедневните ви нужди от протеини. Основната роля на протеина е да доставя аминокиселини, градивните елементи за поддържане, възстановяване и заздравяване на телесните тъкани, включително кости, мускули и кожа.

Оптималният прием на протеини варира от 0,25 до 0,40 грама на килограм телесно тегло.

Подобрява физическата работоспособност

Спортната медицина отбелязва, че консумацията на протеин след тренировка помага за възстановяването и укрепването на мускулите. Нуждата ви от протеин се увеличава, когато тренирате, тъй като физическата активност натоварва тялото. Оптималният дневен прием на протеин за повечето активни хора е 1,2-2 грама на килограм телесно тегло.

По-интензивните тренировки изискват по-добро възстановяване – а това означава повече протеини.

Проучванията показват също, че кофеинът, естествен стимулант в кафето, може да подобри тренировките, като подобри мускулните контракции и предотврати умората.

Подпомага загубата на тегло

Протеинът ви помага да се чувствате сити за по-дълго време, намалявайки глада и приема на калории. Кофеинът може също да потисне апетита, като понижи нивата на хормоните на глада.

Тялото изгаря повече калории, разграждайки протеините, отколкото мазнините и въглехидратите, което може леко да ускори метаболизма.

Основни рискове

Списание „Nutrients“ подчертава, че в идеалния случай протеините трябва да бъдат балансирани с другите два основни макронутриента: мазнини и въглехидрати.

Консумирането на протеини без достатъчно от тези хранителни вещества принуждава тялото да използва протеините като гориво, вместо за възстановяване и растеж на мускулите.

Тялото усвоява протеините най-добре, когато приемът на макронутриенти е разпределен равномерно през целия ден. Например, ако закусвате с протеиново кафе, не е нужно да го комбинирате с яйца, гръцко кисело мляко или протеинов шейк.

Как да добавите протеинов прах към кафето

Някои хора смесват кафе с готови протеинови шейкове, съдържащи до 30 грама протеин на порция. Някои хора смесват кафе с готови протеинови шейкове, които съдържат до 30 грама на порция.

Не добавяйте протеин към вряща течност, тъй като той може да се коагулира и да образува бучки. Оптималната температура на кафето е 60-70°C.

Протеиновите прахове с подсладители или ароматизанти могат да променят вкуса на кафето – и не винаги към по-добро. Комбинацията от кофеин и протеин не е вредна, но хората, чувствителни към кофеин, трябва да внимават, за да избягват сърцебиене или тремор.

Изберете мляко на растителна основа с високо съдържание на протеини, за да си набавите протеини от растителни източници.