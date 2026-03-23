23 март: Почитаме св. Лидия и мъчениците Никон и Лука

Н а 23 март православната църква почита паметта на св. мъченица Лидия, както и на свещеномъченик Никон и мъченик Лука Одрински.

Св. Лидия живяла по времето на император Адриян (117–138 г.) заедно със своя съпруг Филит, който бил царски съветник. Двамата били християни и заради вярата си били заловени и изправени на съд. Заедно със своите синове Македон и Теопрепий те били подложени на тежки мъчения.

Въпреки страданията си, Лидия и семейството ѝ останали непоколебими. Според преданието, когато били хвърлени в котел с врящо масло и сяра, той чудодейно изстинал и те останали невредими. В крайна сметка след множество изпитания те предали душите си на Бога.

Смята се, че името Лидия не е лично име, а означава произход – от областта Лидия в Мала Азия. В българската народна традиция думата „лида“ се използва и като нарицателно за разглезена девойка.

На същата дата се почита и паметта на свещеномъченик Никон. Роден в Неапол в началото на III век, той първоначално бил войник и се отличавал с храброст. След като по чудо се спасил в битка, се обърнал към християнската вяра, приел кръщение и се посветил на духовен живот. По-късно станал свещеник и духовен наставник на много вярващи.

Църквата почита и мъченик Лука Одрински, роден в Одрин. Останал сирак още като дете, той преживял тежки изпитания и под натиск приел исляма. Скоро обаче се разкаял, избягал и открито заявил, че се връща към християнството. Заради това бил осъден на смърт и обесен на 23 март 1802 г.

Днешният ден напомня за силата на вярата, саможертвата и духовната устойчивост пред изпитанията на времето.

Имен ден на 23 март празнуват всички жени, носещи красивото име Лидия.