Почина агентът, който не успя да спаси президента Кенеди

К линт Хил - агентът от Сикрет сървис, който е охранявал президента Джон Ф. Кенеди в деня, в който е бил убит – почина на 93 години, съобщи New York Times.

Въпреки, че във фаталния ден Хил се хвърля върху лимузината на Кенеди, той не успява да спаси държавния глава. Агентът е приветстван за смелостта си, но дълго време е измъчван от невъзможността да спаси Кенеди.

Хил все пак успява да спаси живота на първата дама Жаклин Кенеди.

„Мисля, че специален агент Клинтън Хил ѝ спаси живота“, казва по-късно Дейвид Ф. Пауърс, помощник на г-н Кенеди, който пътува в резервния автомобил на Тайните служби, пред Комисията „Уорън“, разследваща убийството на президента.

Тринадесет дни след убийството, на церемония, на която присъства и г-жа Кенеди, Хил получава най-високата награда, присъждана от Министерството на финансите - агенцията, която по онова време контролира Сикрет сървис - за неговата „изключителна смелост и героични усилия пред лицето на максимална опасност“.

