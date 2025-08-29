Любопитно

Ден за молитва и традиции – вижте кой празнува имен ден

Днес е Секновение - денят, в който е обезглавен Йоан Кръстител

29 август 2025, 07:50
29 август 2025, 07:50

Ден за молитва и традиции – вижте кой празнува имен ден
Обезглавяването на Йоан Кръстител   
Източник: iStock/GettyImages

На този ден християните си спомнят трагичната смърт на пророка Йоан Кръстител, който е известен като предтеча на Иисус Христос и духовен водач, подготвял хората за идването на Спасителя. Йоан кръщавал вярващите в река Йордан, проповядвал покаяние и морална чистота, като открито осъждал греховете и неправдите в обществото.

Според Евангелията, Йоан изобличил аморалността на цар Ирод Антипа,

който противозаконно се оженил за братовата си жена Иродиада. Тя, възмутена от публичните укори на Йоан и от неговата смелост да говори истината, започнала да плете интриги срещу него.

Иродиада убедила дъщеря си Саломе да танцува пред царя и да поиска като награда за изпълнението си нещо „по желание“. Саломе, под влияние на майка си, поискала главата на Йоан Кръстител на поднос.

Цар Ирод, макар и разстроен и съвестно колебаещ се, се подчинил на обещанието си и наредил екзекуцията на Йоан. Главата на пророка била обезглавена и донесена на поднос, който бил предаден на Иродиада. Този жест, макар и жесток, остава символ на безкомпромисната борба на Йоан за правда и истина, и напомня за цената на смелостта и духовната честност.

В православната и католическата църква се отслужват специални литургии и водосвети. Вярващите палят свещи, молят се за здраве и защита от зло и се прекланят пред иконите на Йоан Кръстител. В католическите храмове се провеждат литургични четения и проповеди, посветени на смелостта на пророка и неговата непоколебима вяра.

Легенди и поверия

Съществуват легенди, според които главата на Йоан Кръстител е била пазена като свещена реликва, способна да лекува болести и да предпазва от зло. В българския фолклор се смята, че на този ден дори дивите животни се успокояват, защото Свети Йоан Кръстител пази реда и справедливостта.

В някои региони на България вярват, че денят е подходящ за лечение на стомашни болести и пречистване на дома чрез водосвет. Хората се пазят от конфликти и работа с остри предмети, за да не се „отсече“ късметът. Разпространен е и обичаят за поръсване на дома с вода за здраве и плодородие, вдъхновен от кръщенията на Йоан.

Обезглавяването на Йоан Кръстител е ден за размисъл върху смелостта, правдата и вярата. Празникът съчетава библейската трагедия с народни вярвания и обичаи, придавайки му особен български колорит.

Имен ден

Днес имен ден празнуват всички с имената: Йоан, Йоана, Йоанна, Жан и Жана. По традиция гостите носят дарове и лакомства за именниците.

