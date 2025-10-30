Любопитно

След две години връзка: Дамиано Давид и Дав Камерън се сгодиха

Слуховете за връзката между двамата се появиха за първи път през септември 2023 г.

30 октомври 2025, 12:51
След две години връзка: Дамиано Давид и Дав Камерън се сгодиха
Източник: Getty Images

А ктрисата и певица Дав Камерън и фронтменът на Måneskin Дамиано Давид вече са сгодени след две години връзка, съобщават световните медии.

Звездата от „Потомци“ изглеждаше повече от щастлива, след като беше заснета да се разхожда със своя любим в Сидни, Австралия, във вторник — показвайки внушителен диамантен пръстен на безименния си пръст. Снимките, публикувани от TMZ, предизвикаха истински фурор сред феновете.

Представителите на 29-годишната Камерън и 26-годишния Дамиано Давид засега не са коментирали официално новината. Според TMZ, бижуто, което привлече вниманието, наистина е годежен пръстен.

На кадрите се вижда как двойката се разхожда, хваната за ръце, докато актрисата е облечена в черно палто и съчетани панталони, комбинирани с бял топ с копчета. Дамиано е избрал класическа визия с черна поло тениска и тъмни панталони. В един момент дав поглежда с обожание към него — кадър, който моментално се превърна в любим на феновете им.

  • Любов в Instagram

По-рано този месец Дав Камерън не успя да скрие чувствата си и отпразнува годишнината от началото на връзката им с трогателна публикация в Instagram.

„Двете най-хубави години от живота ми. Поне веднъж седмично се просълзявам, защото животът стана толкова красив с теб в него“, написа тя, споделяйки серия от снимки, на които двамата изглеждат щастливо влюбени. „Обичам те по начин, който никакви думи не биха могли да изразят, но никога няма да спра да се опитвам. Честита годишнина, любов моя.“

„Най-хубавата част от това да си жив“, отвърна ѝ Дамиано Давид в коментар, придружен от емоджи с червено сърце.

  • Как започна всичко

Слуховете за връзката между двамата се появиха за първи път през септември 2023 г., когато Камерън беше забелязана на концерт на Måneskin в Медисън Скуеър Гардън, Ню Йорк.

Няколко месеца по-късно актрисата бе видяна зад кулисите на концерт на групата в Бразилия, а малко след това папараци ги заснеха да се целуват на плажа Бонди в Сидни — снимки, публикувани от италианското списание Chi.

През февруари 2024 г. двойката потвърди официално връзката си, появявайки се за първи път заедно на червения килим по време на годишната гала вечер преди наградите „Грами“, организирана от Клайв Дейвис.

Преди настоящия си годеж Дав Камерън беше сгодена за колегата си от сериала „Лив и Мади“ — Райън Маккартан, с когото имаше връзка между 2013 и 2016 година.

От своя страна Дамиано Давид беше дълго време във връзка с италианския модел Джорджия Солери, с която се разделиха през 2023 г. след шест години заедно. Дамиано и Солери останаха в добри отношения, като певецът по-късно заяви, че изпитва „огромно уважение и обич“ към нея, въпреки края на връзката им.

Източник: pagesix.com    
