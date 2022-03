"CODA: Дете на глухи родители" спечели водещата награда на Гилдията на продуцентите

Д раматично-комедийната история за съзряването "CODA: Дете на глухи родители" затвърди позицията си в надпреварата за Оскар, спечелвайки водещия приз за най-добър филм на 33-ите годишни награди на Гилдията на продуцентите, предаде Асошиейтед прес.

Освен "CODA: Дете на глухи родители", за топ отличието "Дарил Ф. Занук" на продуцентската гилдия бяха номинирани филмите "Да бъдеш Рикардо", "Белфаст", "Не поглеждай нагоре", "Дюн", "Методът Уилямс", "Лакрицова пица", "Силата на кучето", "Тик, так...Бум!" и "Уестсайдска история".

Наградната церемония се състоя в хотел "Феърмонт сенчъри плаза" в Лос Анджелис. Сред призьорите на шоуто се наредиха още комедийния сериал "Тед Ласо" и драматичния "Наследници", които бяха отличени в телевизионните категории. Награди спечелиха също "Лятото на душата" (най-добър документален филм), "Мер от Ийсттаун" (лимитиран сериал), "Енканто" (анимация).

CODA just won the top PGA Award! It’s the only pre-Oscars award which, like the best pic Oscar, is determined using a preferential ballot. Had THE POWER OF THE DOG won it would have been hard to imagine it not winning the Oscar. CODA’s win makes the Oscar a toss-up, leaning CODA. pic.twitter.com/Ci5ppowz8V