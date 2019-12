Медицината през 2019 - съживиха мозък

„Беше като да бъдеш първия човек на Луната“, разказва 30-годишният Тибо.

Той описваше момента, в който за първи път от две години успя да ходи. Тибо е парализиран в следствие на падане, което му отнема някои от най-важните човешки функции – да се движи.

Вече може да движи и четирите си парализирани крайника с контролиран от ума костюм.

Движенията му, особено ходенето, далеч не са перфектни, а робо-костюмът се използва само в лабораторията.

Но изследователите казват, че този костюм може да подобри качеството на живот на пациентите.

Междувременно нервите вътре в парализираните тела на хората бяха „пренастройвани“ през 2019, за да осигурят движение на ръцете и краката им.

Този нов метод за лечение на парализирани хора преобърна медицината.

Тази процедура се извършва хирургично, като се срязват засегнатите нерви в крайниците и се свързват с вече работещи – като тези, които отговарят за разтварянето на ръцете.

По този начин се дава шанс на пациентите отново да се движат и да извършват някои от ежедневните човешки дейности – хранене, обличане и др.

Една от най-изумителните истории за медицински постижения през 2019 беше раздялата на сиамски близнаци.

Сафа и Марва са родени със слепени черепи.

Няма официални данни за това колко често се случват подобни аномалии, но проучвания твърдят, че случай като този има веднъж на 2,5 милиона родилки.

Повечето не доживяват по-дълго от ден.

Но чудото за тези две деца се случва и те са разделени след месеци операции и изследвания.

Това е първата подобна операция, която е върховно постижение в областта на медицината.

Лекарите на Мила Маковец също извършиха привидно невъзможен подвиг - момиче със смъртоносно мозъчно заболяване получи уникално лекарство, измислено специално за нейния случай за по-малко от година.

Тя беше диагностицирана с фаталната и нелечима болест на Батен.

Медицинският екип на осемгодишната Мила в Бостън извършва секвенциране на цели геноми - подробен преглед на ДНК на Мила и нейния генетичен код. Чрез тези изследвания разкриват мутация, която причинява заболяването.

Лекарите създават лекарство, което печелили одобрение от Американската агенция по храните и лекарствата и им позволява да го включат в лечението на детето.

И то за по-малко от година!

Revolutionary New Class of Cancer Drug Approved.

A new class of cancer drug that can treat a wide range of tumors has been approved for use in Europe,Researchers across the world consider it revolutionary.

Обикновено отнемат около десетилетие и половина на едно лекарство да стигне от лабораторията, през клинични изпитвания и след това до пациенти.

В момента Мила е в много по-добро състояние, въпреки, че медикаментозната терапия не е приключила.

Шарлот Стивънсън е само на 2 години, а лекарите я диагностицират със смъртоносното заболяване рак.

Тя е първият човек, който се възползва от революционното за медицината лекарство срещу рак.

Този тип лекарства не се повлияват от това къде расте туморът в организма, стига той да има специфична аномалия.

Лекарството е одобрено за употреба в цяла Европа.

Предназначено е за лечение на тумори с генетична аномалия, известна като NTRK синтез на гените.

Подобен синтез на гените може да бъде открит в някои видове рак на мозъка, бъбреците, щитовидната жлеза и други.

Границата между живота и смъртта стана почти нулева през 2019 г.

Мозъците на свине бяха частично съживени четири часа след като животните са заклани.

Проучването показва, че мозъчната смърт може да бъде спряна, а връзките в мозъка възстановени.

Подвигът е извършен чрез ритмично изпомпване на синтетична кръв около мозъците на обезглавените животни.

Изследванията показват на учените, че има реална възможност мозъците да бъдат възстановявани дори и след най-нелечимите заболявания.

Въпреки това обаче изследванията не са завършени и напълно успешни, но това, което са установили досега може да помогне за лечението на множество мозъчни заболявания.

