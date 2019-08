Г одината е 1894 г. В новата столица София се ражда бъдещият престолонаследник на цар Фердинанд Сакскобургготски и княгиня Мария Луиза. Негов кръстник става папа Лъв ХІІІ, който му дава титлата княз Борис Търновски. Кръщението в католическата вяра е възможно, благодарение на промяна в Търновската конституция и е едно от условията за сключването на брака на родителите му. Две години по-късно младият княз се сдобива с нов кръстник – руския император Николай ІІ.

