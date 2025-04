Човекът, който прекара два месеца под земята и промени разбирането ни за времето

Г одината е 1962. Мястото: Скарасон, ледникова пещера във Френските Алпи. От бездната за първи път от повече от два месеца излиза самотен мъж, чиито очи са покрити с тъмни очила, за да се предпазят от светлината на Слънцето. Той няма представа коя е датата; от седем седмици не е общувал с друг човек. Мислите му са бавни; чувства се, по собствените му думи, като „полудяла, разглобена марионетка“, пише iflscience.

Кой е Мишел Сифр?

„Трябва да разберете, че по образование съм геолог“, казва Мишел Сифр пред списание Cabinet през 2008 г. Въпреки това той признава, че „без да знам, аз създадох областта на човешката хронобиология“.

Историята на Сифр започва през 1939 г. в Ница, на средиземноморското крайбрежие на Франция, но събитията, които го правят известен, започват да се развиват едва през 1962 г. Вече като нов възпитаник на Сорбоната, той се е върнал у дома, за да изследва геоложките свойства на новооткрит ледник - но съдбата има други идеи.

„Отначало идеята ми беше да подготвя геоложка експедиция и да прекарам около петнадесет дни под земята, за да проуча ледника, но няколко месеца по-късно си казах: “Е, петнадесет дни не са достатъчни. Няма да видя нищо. Затова реших да остана два месеца“, спомня си Сифр,

„Реших да живея като животно, без часовник, на тъмно, без да знам колко е часът“, казва той.

В продължение на 63 дни той живял на 130 метра под повърхността, в ледена пещера, лишена от естествена светлина и от каквото и да било устройство за измерване на времето. Температурата е била под нулата, а влажността - 98%. Той не е имал никакъв контакт с външния свят.

In 1972, a French scientist locked himself in a pitch-black cave 440 feet underground for 180 days.



No light. No time. No human contact.



He wanted to uncover the secrets of the human mind—and what he found was literally TIME-BENDING: 🧵 pic.twitter.com/ACr6WdlTkm