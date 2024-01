Тризнаци, разделени при раждането, се оказват жертви на зловещ експеримент

Р обърт Шафран, Едуард Галанд и Дейвид Келман нямали представа, че са тризнаци, докато случайно стечение на обстоятелствата не ги събира заедно. Когато Боби постъпва в Sullivan Country Community College, близо до Ню Йорк, когато е на 19 години, той не можел да разбере защо другите ученици се прехласват по него, за да го заговорят.

"Момчетата ме удряха по гърба, а момичетата ме прегръщаха и целуваха. Беше много гостоприемно, само че те настояваха да ме наричат Еди", казва той.

В крайна сметка съученикът му Майкъл Домниц разбрал какво се е случило и попитал Боби дали е осиновен. Оказва се, че Боби има близнак на име Едуард Галанд, който предишната година бил напуснал същия колеж. Майкъл му се обадил веднага и Едуард бил смаян да чуе по телефона глас, идентичен с неговия, и да открие, че има отдавна изгубен брат.

И въпреки че са прекарали целия си живот разделени, братята са имали някои много странни общи неща. Говорът и смехът им бил еднакъв, имали идентични родилни петна и коефициент на интелигентност 148, и двамата били борци в колежа и имали еднакви бойни техники и дори били загубили девствеността си по едно и също време.

Но в тази зловеща история има още нещо. Оказва се, че двамата братя имат трети близнак - Дейвид. Когато историята за тяхната среща била отразена в един вестник, Дейвид, който учил в Queen's College, видял собственото си лице, което се взирало в него от вестника, и се свързал с момчетата.

Това изглежда като трогателна история - тримата братя най-накрая се събират отново, стават любимци на медиите. Тризнаците дори се снимат във филма на Мадона "Отчаяно търся Сюзън". Но когато осиновителите на момчетата започнали да питат защо са били разделени при раждането си, зловещата истина излиза наяве. Те открили, че тризнаците са били използвани като част от сложен психологически експеримент, започнат през 60-те години на миналия век, за да се изследва влиянието на природата върху възпитанието.

Психолозите си партнирали с агенцията за осиновяване "Луиз Уайз Сървисис" в "Изследване на близнаците", което включва разделяне на еднояйчни близнаци и тризнаци, настаняването им в различни домове и изучаването на развитието им. Това означава, че Боби, Еди и Дейвид, които са родени от тийнейджърка на 12 юли 1961 г., са отгледани само на 160 км един от друг, но никой от тях не е знаел за другите братя.

Преди бебетата да бъдат настанени в домовете им за осиновяване, агенцията казала на бъдещите родители, че децата са част от "рутинно проучване на детското развитие". По думите на родителите им е било внушено, че участието в проучването ще увеличи шансовете им да осиновят едно от момчетата.

Изтъкнатият детски психолог д-р Петер Нойбауер посещавал всяко от момчетата поотделно през първите 10 години от живота им. Преди това той е работил с дъщерята на Зигмунд Фройд, Анна. Въпреки че посещавал и тримата братя, често в рамките на няколко часа, той никога не намеквал, че може да имат брат или сестра.

Смразяващо е, че никой, освен учените, организирали изследването, не знае колко други двойки близнаци или тризнаци също са били разделени за експеримента и живеят, без да знаят за отдавна изгубените си еднояйчни братя или сестри.

Д-р Нойбауер така и не публикувал изследването си, а когато умира през 2008 г., всички негови документи са предадени на Йейлския университет и са ограничени до 2065 г. - вероятно достатъчно дълго, за да може всеки, участвал в експеримента, да е починал.

Въпреки това с всяка нова информация, която тризнаците откривали за живота си, те започнали да осъзнават, че не са нищо повече от морски свинчета в ужасен лабораторен тест. Момчетата умишлено били настанени в различни семейства. Дейвид бил в по-бедно семейство, Еди бил в семейство със средни финансови възможности, а Боби израснал при богати родители. Бащата на всеки от тях също имал напълно различен подход към възпитанието. Бащата на Дейвид бил собственик на магазин за хранителни стоки и бил топъл и любящ. Бащата на Боби бил лекар и често отсъствал, а Еди постоянно влизал в конфликт с баща си.

Докато момчетата не навършили две години, Нойбауер и екипът му ги посещавали вкъщи четири пъти годишно. След това имало поне по едно посещение годишно. Тризнаците трябвало да бъдат заснети да правят когнитивни тестове, пъзели и рисунки. Когато достигнали тийнейджърските си години, учените все още ги наблюдавали от разстояние, все още събирали данни, въпреки че момчетата никога не знаели.

Нойбауер и екипът му искали да установят как ще се отрази на развитието на три момчета с идентична ДНК, които никога не са имали контакт помежду си, ако бъдат отгледани в различна среда. Изглежда, че това е имало опустошително въздействие, тъй като и тримата са се борили със сериозни проблеми с психичното здраве.

Преди да постъпят в колежа, Еди и Дейвид са прекарали известно време в психиатрични клиники, докато Робърт е бил в изпитателен срок, след като се е признал за виновен по обвинения, свързани с убийството на жена при грабеж през 1978 г.

"Това беше абсолютна тревога от раздялата. Тези, които ни изучаваха, видяха, че има проблем. И можеха да помогнат. Това е нещото, за което сме най-ядосани. Те можеха да помогнат... и не го направиха", споделя по-късно Дейвид пред New York Post.

Боби все още вярва, че с тях са се отнесли невероятно жестоко, и всичко това в името на науката.

"Не се сещам за никого другиго в днешно време, който да е направил нещо подобно. Другото сравнение, за което се сещам, е експериментът със сифилиса в Тускеги, където всички са се разболели от сифилис и са ги оставили без лечение, а те са умрели от ужасна смърт", добавя той.

Директорът на "Трима еднакви непознати" Тим Уордъл смята, че изследователите "са изгубили от поглед човешкото въздействие на това, което са правили".

"Тази епоха, 50-те и 60-те години на миналия век, е била периодът на Дивия запад в психологията, когато хората са правили всякакви луди неща. Хората надскачаха възможностите си и губеха представа за етиката", смята той.

След като влизат в заглавията на вестниците със събирането си през 1980 г., тризнаците са редовни участници в токшоута, където често носят еднакви дрехи и отговарят заедно. Те заживяват заедно в Ню Йорк и отварят ресторант в Манхатън, наречен "Тризнаци". Тримата младежи печелят един милион само година след като са се запознали.

"Бяхме се влюбили. Беше: "Харесва ли ти това нещо? Аз обичам това!" Определено имаше желание да харесваме едни и същи неща и да бъдем еднакви", обяснява Дейвид.

"Всичко, което искахме да правим, беше да се радваме, да играем и да наваксваме", казва Боби.

По това време те все още вярвали, че трябва да бъдат разделени, защото едно семейство не може да вземе и тримата. Но Лорънс Райт, журналист от списание "Ню Йоркър", проучвал Нойбауер и разказал на братята какво се е случило в действителност. Те били ужасени и докато продължавали да правят всичко заедно, започнали да се появяват пукнатини.

Всеки от братята чувствал, че е изключен от другите двама, а когато Робърт напуснал ресторанта поради това, което Дейвид нарекъл "противоречива работна етика", отношенията на братята започнали да се влошават. През 1995 г. Еди отнема живота си, оставяйки съпругата си и малката си дъщеря.

Робърт и Дейвид също са женени и имат деца и се отдалечили един от друг. До 2010 г. те вече не си говорят и се оттеглят от светлината на прожекторите.

"Нито Дейвид, нито аз имахме интерес към каквото и да е интервю след смъртта на Еди. Нещата бяха объркани. Животът ни беше в такъв безпорядък", казва Боби.

Макар че психологът, отговорен за тяхната болка, Питър Нойбауер, никога не е говорил за "Изследването на близнаците" преди смъртта си, в средата на 90-те години в интервю с журналиста Лорънс Райт той признава, че Боби, Еди и Дейвид не са били единствените братя и сестри, които е разделил, но не показва никакво разкаяние за действията си.

Останалите братя и сестри, които продължават да живеят в неизвестност със собствените си семейства, в крайна сметка са успели да прочетат малка, силно редактирана част от изследването, която им е била предоставена. Дори и това показва, че нарастващите им емоционални и поведенчески борби са внимателно документирани.

Режисьорът Тим Уордъл, който е бил с братята, когато документите са били публикувани, заявява, че всеки би знаел какво ще се случи, ако разделиш тризнаци, без да е необходимо учените да си играят на Бог с живота на невинни деца.

"Едно от най-шокиращите неща беше, че тези психиатри седят наоколо и казват: "О, това е наистина странно, всички деца изглежда имат тези проблеми." Отговорът е очевиден - вие сте ги откъснали от техните братя и сестри", добавя той.