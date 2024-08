Експеримент: Мъж опита да стои прав в продължение на седмица

П редставете си, че цяла седмица не поставяте дупето си на твърда повърхност. Това означава, че няма да си почивате на дивана, докато гледате телевизия, няма да стоите на стола в офиса и няма да седите на тоалетната чиния, докато сте в тоалетната.

За да разбере какво е това, ютубърът Пигми наскоро се опита да изкара цели седем дни, без да седне. Не е изненадващо, че това значително усложнява ежедневните задачи като шофиране и работа, въпреки че опитът не е направен заради самата цел, а е мотивиран от здравословни проблеми.

