Добрата карма винаги е с тях: 3 зодии имат специална защита

К арма е древно понятие, което произлиза от санскрит и буквално означава „действие“. Според тази философия всяко наше дело, мисъл или намерение създава последици, които в един момент се връщат при нас — добро или лошо. Тя не е наказание, а естествен закон за причината и следствието, който учи на отговорност и осъзнатост

Кармата ни показва, че животът е огледало на нашите избори и постъпки.

Когато действаме с доброта, състрадание и почтеност, Вселената ни отвръща със същото. Ако обаче създаваме болка или пренебрегваме другите, това също намира начин да се върне при нас.

Мнозина вярват, че чрез добри дела и прошка можем да пречистим своята карма и да привлечем повече хармония и късмет. В крайна сметка кармата ни напомня, че ние сами сътворяваме съдбата си.

Според водещи астролози обаче, има три зодиакални знака, които са особено склонни да бъдат закриляни от добрата карма,

Тяхната положителна енергия, любящи намерения и естественото им желание да помагат на другите и да допринасят за света им носят повече ползи, отколкото самите те често осъзнават.

