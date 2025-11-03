Крал Чарлз III надмина майка си: Личното му богатство вече е почти двойно

Т ова е класическият случай на син, който надминава майката си! В впечатляваща промяна на финансовите обстоятелства крал Чарлз III надмина личното богатство на своята майка, покойната кралица Елизабет II. Според последни оценки личното състояние на настоящия монарх е нараснало значително през последните години, движено от наследство, имения и инвестиционни портфейли, които някога са принадлежали на майка му. Това нарастване не само повдига въпроси относно източниците на кралското богатство, но и поражда любопитство относно разграничението между лични и институционални активи и колко от богатството на монарха е лично и колко е свързано с държавата.

Нека разгледаме по-подробно състоянието на краля - какво се оценява неговото богатство, откъде идва и какво означава това в контекста на кралските активи.

Личното състояние на крал Чарлз

Последните данни сочат, че личното нетно състояние на крал Чарлз III е приблизително 850 милиона щатски долара (около 640 милиона британски лири), което ясно надвишава последната публично обявена стойност на богатството на кралица Елизабет II, което е било около 486 милиона щатски долара (370 милиона лири) преди смъртта ѝ. С други думи, в момента кралят е почти два пъти по-богат от майка си.

Ръстът на богатството: Как се случи това…

Голяма част от растежа на финансовото портфолио на крал Чарлз се дължи на наследство и частни инвестиции. Когато кралица Елизабет почина през 2022 г., голяма част от нейното лично инвестиционно портфолио и частни имения преминаха към сина ѝ. Богатството на крал Чарлз сега включва имения като Sandringham Estate в Норфолк и замъка Balmoral в Шотландия, както и инвестиционно портфолио и други частни активи. Според списъка на The Sunday Times Rich List 2025 богатството на краля се е увеличило с около 30 милиона лири през предходната година, което му осигури скок с 20 места сред най-богатите личности във Великобритания.

Пестелив живот вместо кралско разточителство

Покойната кралица Елизабет бе известна като монарх, склонен към пестелив живот, вместо да демонстрира разточителство, въпреки кралския си статус. Според съобщенията тя е възприела нагласата „направи и поправи“ („make do and mend“), вероятно под влияние на възпитанието си по време на войната и влиянието на баща си, крал Джордж VI.

Действително, пестеливостта ѝ се проявяваше в личните ѝ навици - като гасене на светлините, повторна употреба на опаковки за подаръци и предпочитание на прости ястия, докато разточителни предмети се използваха само по официални поводи. Според съобщенията, тя е ядяла зърнена закуска от пластмасови контейнери, а не от оригиналната кутия, и е използвала лак за нокти на стойност 10 щатски долара. Имала е практика да поправя, вместо да заменя, вещи като чаршафи и тапети.

Подобно на майка си, крал Чарлз III също се смята за пестелив монарх с нагласата „направи и поправи“, произтичаща главно от стремеж към устойчивост и лична неприязън към разхищението. Според съобщения, той никога не изхвърля стари обувки, а ги ремонтира при обущар, като същата практика прилага и за много от дрехите си. Смята се, че носи едно и също палто десетилетия наред, като отбелязва, че става „модерен на всеки около 25 години“.

Крал Чарлз също настоява, че всяка неизядена храна от ядене трябва да се използва на следващия ден - например остатъците от печено агне да се превърнат в пай „shepherd’s pie“. Този ангажимент доведе и до създаването на проекта The Coronation Food Project, насочен към борба с недостига на храна и намаляване на разхищението на по-голяма скала. Подобно на покойната кралица Елизабет II, Чарлз изключва светлините в неползвани стаи и предпочита да облече допълнителен слой дрехи, вместо да включва отоплението.

Освен това, с оглед на устойчивостта, той дори е превърнал своята класическа Aston Martin да работи на биоетанол, произведен от излишъци от вино и отпадъци от сирене, и често предпочита пътуване с влак за вътрешни ангажименти.

Какво се счита за „негово“ богатство?

Важно е да се отбележи, че тази цифра се отнася за личното му богатство - а не за по-широките институционални активи на британския монарх или Короната. Много от най-ценните притежания (като Crown Estate, управляващ огромни обществени земи и имоти) се държат „от името на Короната“ и не се считат за лични активи. Въпреки това границата между лични и институционални активи е доста сложна - исторически имения, произведения на изкуството, бижута и други активи, предавани в кралското семейство, често смесват лични и „монарх от името на Короната“ притежания.