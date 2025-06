„Челюсти“: Истинската история зад филма, който превърна океана в кошмар - 50 години по-късно

П оловин век след премиерата си, малко филми са оказали по-силно влияние от „Челюсти“. Лентата поставя началото на ерата на летните блокбъстъри, утвърждава Стивън Спилбърг като едно от големите имена в Холивуд и превръща океана в източник на страх за поколения зрители.

Незабравимата атмосфера на „Челюсти“ се превръща в културен феномен, вдъхновяващ книги, театрални постановки и безброй препратки в поп културата.

Is 'Jaws' Based on a True Story? All About the Thriller’s Inspiration in Honor of Its 50th Anniversary https://t.co/DulS38f6wM — People (@people) June 20, 2025

„‘Челюсти’ беше забавен филм за гледане, но съвсем не беше забавен за снимане. Работехме при най-неблагоприятни условия“, казва Спилбърг в книгата „Spielberg: The First Ten Years“, цитирана от Vanity Fair. „Хора срещу вечното море. Морето спечели битката – но ние победихме с публиката по целия свят.“

Днес „Челюсти“ е признат за класика на киното. Но дали страховитата история за кръвожадна акула е вдъхновена от реални събития? Ето какво стои зад сюжета, който отприщи нова вълна от страх пред необятната и загадъчна морска шир.

Базиран ли е „Челюсти“ на истински случай?

Не, „Челюсти“ не е създаден по истинска история – нито като филм, нито като романът на Питър Бенчли, върху който е базиран.

Като дете Бенчли е пленен от акулите, които наблюдава по време на риболовни пътувания с баща си край Нантъкет. В процеса на работа по книгата той се вдъхновява от статия от 1964 г. за рибаря Франк Мундус, който улавя голяма бяла акула край бреговете на Монток, Ню Йорк. Въпреки това, според The New York Times, Бенчли отрича Мундус да е бил прототип на героя Куинт.

„От години обмислях история за акула, която напада хора, и какво би се случило, ако просто остане там и не си тръгне“, разказва Бенчли в документалния филм от 1995 г. за създаването на „Челюсти“.

Според Audible, Бенчли е бил независим журналист, когато през 1971 г. му възлагат да напише „Челюсти“. Романът излиза три години по-късно и се превръща в литературна сензация, прекарала 44 седмици в списъка на бестселърите.

It’s been 50 years since the movie “Jaws” hit screens, terrifying audiences.



It's worth remembering that the terrifying tale of a rogue shark haunting a beach town wasn’t entirely fiction. In the summer of 1916, long before Steven Spielberg’s great white haunted the screen,… pic.twitter.com/R5SPhWUBF8 — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) June 18, 2025

Какви реални нападения от акули може да са вдъхновили филма?

Няма конкретно събитие, което директно да е вдъхновило сюжета на „Челюсти“, но съществува сходство със серия от нападения на акули по крайбрежието на Ню Джърси през 1916 г.

Между 1 и 12 юли същата година петима души стават жертви на нападения – само един оцелява. Инцидентите се случват в курортните градове Бийч Хейвън и Спринг Лейк, както и във вътрешния канал Матаван Крийк, на 30 мили северно от Спринг Лейк.

„Това е най-уникалната серия от нападения на акули в историята“, коментира ихтиологът Джордж Бърджис пред списание Smithsonian през 2012 г.

Въпреки сходствата с атаките в Ню Джърси, Бенчли отрича работата му да е повлияна от тези събития, потвърждава и The New York Times.

Съществува ли наистина остров Амити?

Не. Остров Амити, където се развива действието в „Челюсти“, е измислено място.

В романа островът е разположен край Лонг Айлънд, Ню Йорк, но вдъхновението идва от реалното място на снимките – остров Мартас Винярд край бреговете на Масачузетс.

Сцените от филма са заснети в град Едгартаун, а тази година местните отбелязват 50-годишнината на филма със специални събития, включително открита прожекция, съпроводена с изпълнение на емблематичната музика от Кейп Симфони.

Реален ли е монологът на Куинт за USS Indianapolis?

Да. Разказът на Куинт за потъването на USS Indianapolis се основава на действителни събития и е наречен „най-голямото нападение на акули в историята“.

На 30 юли 1945 г., в последните дни на Втората световна война, японска подводница торпилира USS Indianapolis във Филипинско море. Корабът потъва само за 12 минути. От 1196 души на борда около 900 попадат във водата.

Оцелелите се носят дни наред, а кръвта и отломките привличат акули.

„От време на време, като светкавица, [акула] изскачаше направо нагоре, сграбчваше моряк и го повличаше надолу. Една грабна човека точно до мен“, спомня си оцелелият Лоел Дийн Кокс пред BBC News през 2013 г.

На 3 август USS Cecil J. Doyle спасява останалите оцелели. В крайна сметка само 316 от общо 1196 моряци остават живи. Смята се, че между няколко десетки и над 150 от загиналите са били нападнати от акули.

50 years ago, Steven Spielberg's Jaws hit screens, changing cinema forever.



Spielberg didn’t set out to create the first summer blockbuster or reshape horror, but he accidentally did both. Spielberg intended Jaws to be thrilling, suspenseful, and scary. He approached it like a… pic.twitter.com/lpVaXaq9A8 — Mick Ross (@mickster) June 20, 2025

Колко често нападат големи бели акули?

Въпреки случващото се във филма и продълженията му, атаките от големи бели акули са изключително редки.

Според данни на Outdoor Life, позоваващи се на Международния файл за нападения от акули към Музея по естествена история на Флорида, от 1580 г. насам в световен мащаб са регистрирани 949 непровокирани нападения.

От тях 351 са свързани с големи бели акули, а 59 от тези случаи са завършили фатално.

През февруари 2025 г. Международният файл отчита спад в броя на атаките през 2024 г. – едва 47 непровокирани нападения, с 22 по-малко от предходната година и значително под 10-годишната средна стойност от 70.