$2 млн. за билет: ФИФА шокира с цените за Световното по футбол

През януари 2026 г. президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че търсенето на билети за Световното първенство ще е колкото за „1000 световни първенства наведнъж"

11 май 2026, 16:09
З а Световното първенство по футбол ФИФА приложи особено ценообразуване, в резултат от което цената на билет за финалния мач скочи на над 2 милиона долара. Но и останалите билети се продават трудно, съобщава Deutsche Welle.

Какво се случва?

През януари 2026 г. президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че търсенето на билети за Световното първенство ще е колкото за „1000 световни първенства наведнъж“. Но само месец преди началото на първенството билетите за повечето мачове все още не са продадени и не е ясно дали въобще има изцяло разпродаден стадион за някой от мачовете.

Гилад Зилберман – главен изпълнителен директор на SeatPick, водещ сайт за сравнение на вторичния пазар, не вярва, че билетите за Световното първенство ще бъдат разпродадени: "Интуицията ми казва, че цените на билетите ще падат. Мисля, че ФИФА изпитва затруднения", каза той.

Досега ФИФА не е отговорила на изпратените от ДВ въпроси относно търсенето и продажбите. Но данните на Американската асоциация на хотелиерите (AHLA) потвърждават анализа на Зилберман: близо 80% от резервациите в хотелите в градовете домакини остават под първоначалните прогнози. Според AHLA това вероятно се дължи на липсата на гости от чужбина.

Предвид трудностите с визите, високите цени на самолетните билети и другите логистични предизвикателства, изглежда все по-вероятно на турнира да присъстват предимно фенове от страните домакини — САЩ, Мексико и Канада — които могат да си позволят да изчакат понижението на цените, за което говори Зилберман.

За динамичното ценообразуване на ФИФА

За тазгодишния турнир световната футболна федерация ФИФА въведе форма на динамично ценообразуване. Това означава, че федерацията определя цените и ги коригира според търсенето - за разлика от по-разпространената практика да се използва алгоритъм. Нововъведението на ФИФА доведе до това, че билетите за Световното първенство са непосилно скъпи.

Друг нов елемент от стратегията на ФИФА за продажбата на билети тази година е въвеждането на собствен вторичен пазар, където спечелилите билети чрез поредица от жребии могат да препродават билетите си на каквато цена успеят да получат, а ФИФА удържа 15% комисиона както от купувача, така и от продавача. Наскоро там беше обявен билет за 2 299 998,85 долара, което означава 690 000 долара за ФИФА, ако се продаде.

Най-скъпият билет с номинална стойност за финала беше 11 000 долара. ФИФА очаква да реализира 3 милиарда долара само от продажбата на билети и хотелиерски услуги. Миналата седмица Инфантино защити стратегията на организацията за продажбата на билети.

Тъй като е позволено билетите да се препродават, билетите, които и бездруго не са евтини, ще стават още по-скъпи, след като попаднат на този вторичен пазар – експерти казват, че те обикновено се предлагат за препродажба на двойно по-висока цена.

Наистина ли има такова търсене?

Зилберман твърди, че данните от пазара опровергават тезата за огромното търсене. SeatPick следи числата от големите продавачи извън платформата на ФИФА, като Viagogo и Stubhub, и според него в края на април при 72% от мачовете, за които има налични данни, цените на вторичния пазар са били по-ниски. ДВ провери това и установи, че билетите, които се препродават, са по-евтини в повечето случаи, въпреки че невинаги е възможно да се направи пряко сравнение.

„От опит в миналото знаем, че на подобни големи турнири често се случва точно това, което виждаме в момента - много билети остават непродадени. Според Зилберман търсещите билети се насочват към вторичния пазар, защото там цените отразяват търсенето и предлагането. Цените на билетите за мачове, за които няма голямо търсене, могат да паднат - за разлика от билетите на ФИФА, чиято стойност все още не е спаднала.

„ФИФА на практика прилага динамично ценообразуване. Тя се опитва да имитира цените на вторичния пазар, да се конкурира и да си отреже възможно най-голям дял от пазара", коментира представителят на SeatPick.

През април и май ФИФА пусна две отделни партиди билети за „продажби в последния момент“, след като преди това беше заявено, че това е последната фаза. Според Зилберман това е доказателство, че те задържат билети, вероятно с цел да повлияят на пазара.

Стратегията на ФИФА беше оспорена в канадската провинция Онтарио, която в края на април прие закон, забраняващ препродажбата на билети за събития над номиналната имВъпреки че в Мексико има някои ограничения за вторичните пазари, в САЩ и Канада такива почти нямаше до решението на Онтарио. стойност.  Това засяга цените в Торонто, където препродадените билети няма да могат да надвишават номиналната си стойност. Football Supporters Europe и лобистката група Euroconsumers също подадоха жалба до Европейската комисия в края на март относно стратегията на ФИФА за продажбата на билети за турнира.

Неясноти относно турнира през 2030 година

ФИФА все още не е обявила дали ще продължи с тези стратегии за следващото Световно първенство, което ще се проведе в Мароко, Португалия и Испания през 2030 година.

„Мисля, че ще опитат, но няма да е същото“, каза Зилберман и добавя: „Американските платформи за вторичния пазар са много развити и потребителите са свикнали цените да достигат до пет пъти стойността на билетите при първоначалната продажба. В Испания, Мароко и Португалия нещата не стоят точно така".

Според експерта е малко вероятно и през 2030 г. да има билети на цена над 2 милиона долара: "Дори и да бъде обявена такава цени, това не означава, че билетът ще бъде продаден. Инфантино е обещал на всеки потенциален купувач най-необичайното нещо на това Световно първенство – безплатен подарък. Но ако някой купи билет за финала за 2 милиона долара, аз лично ще му донеса хотдог и кока кола, за да бъде преживяването му наистина страхотно“, иронично казва Зилберман.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
