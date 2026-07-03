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България вече има карта на тоалетните

3 юли 2026, 12:40
България вече има карта на тоалетните
Източник: Domestos

Н езависимо дали си навън за кафе, на разходка, в парка или между срещи, рано или късно идва моментът, в който ти се налага спешно да намериш тоалетна наблизо. А още по-ценно е, когато знаеш къде има такава, която и други хора биха ти препоръчали.

toaletna.com – първата карта на тоалетните в България, е създадена от Михаил Хуммел с идеята да помогне на хората по-лесно да откриват, добавят и оценяват тоалетни в цялата страна. Платформата събира на едно място различни локации – от тоалетните на заведения и бензиностанции до обществени пространства, като постепенно изгражда карта, базирана на реалния потребителски опит и препоръки.

Domestos винаги е защитавал каузата за по-добра хигиена, по-безопасни санитарни условия, а сега и по-лесен достъп до тях. В продължение на този ангажимент брандът подкрепя toaletna.com като партньор в популяризирането на платформата и нейната мисия.

Сега Domestos и toaletna.com стартират съвместна инициатива в София, която ще насърчи хората активно да се включат в картата чрез оценки, препоръки и добавяне на нови локации.

До края на август потребителите ще могат да оценяват различни градски места, а най-високо оценените локации в платформата ще получат специално отличие от Domestos и продукти, с които да поддържат хигиената до края на годината. Част от включилите се потребители – оценили или добавили локация на картата, също ще спечелят награди от бранда.

Източник: Domestos

Освен да помогне на хората в града по-лесно да откриват подходящи санитарни възли, инициативата има за цел да насърчи по-добри хигиенни стандарти в градската среда и да отличи добрите примери.

Кампанията стартира с първи селектирани софийски локации, които вече са част от картата, а идеята е все повече хора да допринасят за нейното развитие чрез оценки, препоръки и добавяне на нови обекти.

В рамките на инициативата всеки потребител може да добавя нови локации, оценява чистотата на вече посетени места и да помогне да бъдат отличени най-високо оценените локации в София.

10-те локации с най-висок рейтинг ще получат специално отличие и продуктова подкрепа от Domestos, а 10 потребители, включили се в инициативата чрез добавяне или оценяване на локация, ще спечелят награди от бранда.

Повече информация за инициативата и възможност да използвате картата може да откриете на https://toaletna.com/.

Източник: Domestos
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