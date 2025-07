Бъдещето на киното: Netflix използва АI за визуални ефекти

Netflix направи нова стъпка в използването на технологии, като за първи път приложи генеративен изкуствен интелект (АI) за създаване на визуални ефекти в собствен сериал. Технологията бе използвана в аржентинския научнофантастичен сериал The Eternauts, за сцена с разрушаване на сграда, пише BBC.

Главният изпълнителен директор на компанията Тед Сарандос обясни, че AI позволил на екипа да завърши сложната сцена значително по-бързо и при по-ниски разходи, което прави технологията особено ценна за продукции с ограничен бюджет.

„Без този подход разходите щяха да бъдат непосилни за шоу с този мащаб“, допълни той.

Използването на генеративен AI във филмовата и телевизионната индустрия предизвиква сериозни дискусии. От една страна, технологията отваря нови възможности за създателите, особено в по-малки продукции, но от друга – буди тревога за авторските права и за евентуалното заместване на човешкия труд.

Темата за AI бе в центъра на вниманието по време на голямата стачка в Холивуд през 2023 г., когато актьорските и творчески профсъюзи поискаха по-строги правила за неговото използване. В същото време някои влиятелни фигури в индустрията, като филмовият продуцент Тайлър Пери, изразиха опасения, че бързото развитие на тази технология може да засегне работните места и да промени из основи индустрията.

Netflix обяви и впечатляващи финансови резултати за второто тримесечие на 2025 г. – приходите на компанията са нараснали с 16% спрямо същия период на миналата година, достигайки 11 млрд. долара, а печалбата – от 2,1 на 3,1 млрд. долара. Според Сарандос успехът се дължи до голяма степен на популярността на южнокорейския трилър Игра на калмари, който вече има над 120 млн. гледания.

Давиер Юн, съосновател на анимационно студио в Сингапур, коментира, че приемането на генеративния AI от Netflix не е изненада. Според него технологията предоставя нови инструменти на художниците и продуцентите, като дава възможност дори на по-малки студия да постигнат визуални ефекти с качество, подобно на големите продукцAI.

„В крайна сметка артистът остава този, който решава как да използва технологията и какво да включи в крайния продукт“, казва Юн.

С този проект Netflix отбелязва важна крачка към интегрирането на изкуствения интелект в създаването на съдържание, но също така поставя въпроси, които индустрията тепърва ще трябва да решава – как да намери баланс между иновациите и защитата на професионалистите в бранша.