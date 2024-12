Актьор на Netflix почина на 37 години след кратка битка с мистериозна болест

З везда от Netflix почина трагично, след като разкри, че се е борил със „сериозно заболяване“.

Хосе де ла Торе - известен с ролята си на Иван в сериала „Toy Boy“ на Netflix - почина в четвъртък, 5 декември, само няколко месеца след като разкри, че се бори за здравето си.

Испанската звезда беше само на 37 г. Montilla Digital първи съобщи новината, разкривайки, че погребението се е състояло в петък, 6 декември, в родния му град Монтиля в испанската провинция Кордоба в енорията Сан Франциско Солано.

Причината за смъртта на де ла Торе все още не е разкрита; през юни обаче той съобщи, че е бил диагностициран със „сериозно заболяване“. През същия месец той започна да се лекува от мистериозното заболяване и се оттегли от общественото внимание, за да се съсредоточи върху здравето си.

