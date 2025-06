Netflix пусна филм за българин заложник, сърбин в главната роля

К огато въоръжен мъж превзема Apple Store, и полицията, и заложниците трябва да действат бързо, за да запазят човешкия живот - a сред тях е и наш сънародник, пише Today.

Това е основната сюжетна линия на "iHostage" – нов трилър, който веднага след премиерата си на 18 април се превърна във филм №1 в каталога на Netflix и към момента на тази публикация е на трета позиция. Филмът е вдъхновен от реални събития – драматична криза със заложници, която се разиграва в центъра на Амстердам на 22 февруари 2022 г., когато въоръжен нападател държи българин под прицел в продължение на часове, настоявайки за огромен откуп в криптовалута.

Режисьорът Боби Боерманс живее недалеч от мястото на инцидента – прочутия Apple Store – и това го вдъхновява да разгледа историята в дълбочина. "Особено ме впечатли символиката на самото място," споделя той в интервю за списание Time. "Глобална марка като Apple, прочута с изчистения и спокоен дизайн на пространствата си, изведнъж се оказа арена на нещо изключително страшно – отвътре и отвън."

Докато "iHostage" се основава на истинските събития от онази февруарска нощ, Боерманс си позволява творчески свободи: "Променихме диалога и сменихме имената на всички герои, за да не могат да бъдат проследени до реалните лица," казва той пред Time. "Реално в кризата участваха стотици хора, но ние се фокусирахме върху петима основни герои – всеки с различен произход и уникална перспектива."

Какво наистина се случва по време на кризата със заложници?

В късния следобед на 22 февруари 2022 г. до полицията в Амстердам постъпва сигнал за вероятен грабеж в магазина на Apple на централния площад Leidseplein. Когато служителите пристигат, по тях е открита стрелба, съобщават от полицията в Амстердам. Районът е блокиран, а органите на реда установяват, че нападателят е 27-годишен мъж от Амстердам, въоръжен с автомат и пистолет. Появява се подозрение, че носи и жилетка с експлозиви.

Голяма част от посетителите и персонала в Apple Store успяват да напуснат сградата, а полицията евакуира около 70 души. Четирима други прекарват напрегнатите часове, укрити в склада на магазина. Нападателят взима един мъж за заложник, който остава под прицел в продължение на часове.

Мъжът, държан като заложник в магазин на Apple в Амстердам във вторник вечерта, е 44-годишен българин. През нощта полицията е провела "много разследвания" в магазина на улица "Лайдсеплейн", пише DarikNews за събитията.Община Амстердам и полицията потвърдиха, че заложникът е от България, а не от Великобритания, както беше съобщено по-рано, но личността му така и не е разкрита.

Самият похитител се свързва с органите на реда с искане за 200 милиона евро (повече от 220 милиона долара) откуп, платен в криптовалута, както и гарантиран "безопасен проход" извън сградата.

Около 22:30 ч., след пет часа напрежение, нападателят изисква да му бъде доставена вода. Робот на полицията носи вода до вратата. Заложникът излиза, уж да вземе водата, но внезапно хуква да бяга. Похитителят го подгонва, но моментално е застигнат и блъснат от полицейска кола – част от специалната холандска антитерористична част, аналогична на SWAT в САЩ.

"Успяхме да осуетим бягството на похитителя, като го ударихме с автомобила, докато тичаше след заложника. В интернет могат да се видят кадри от този сблъсък," публикува по-късно полицията в Амстердам. При задържането става ясно, че мъжът не носи експлозиви, а впоследствие е откаран в болница.

Каква е съдбата на българина?

