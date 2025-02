Модел на OnlyFans твърди, че е бременна след секс със 100 мъже за ден

М оделът на Only Fans, която влезе в заглавията на вестниците, защото е правила секс с над 100 мъже за един ден, твърди, че е бременна.

23-годишната Лили Филипс обяви новината в Instagram като написа под снимките: „Тайната е разкрита 💗💙 Бебе Филипс 2025“.

На първата снимка Филипс гали изпъкналото си коремче, а на втората - два положителни теста за бременност.

Тя сподели новината и в TikTok, като публикува видео, в което показва наедрялото си коремче. „Официално е“, казва тя с усмивка в клипа, заснет в черно и бяло.

Бъдещата майка все още не разкрива други подробности относно бременността си.

Lilly Phillips announces she's Pregnant, following sleeping with over 100 men, and filming it.



I feel so sorry for that child. 💔



Imagine if you had to live your entire life with *THAT* as your origin story.



Unspeakable cruelty. pic.twitter.com/aA3L9F55LG