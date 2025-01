Секс с 1057 мъже за 12 часа, възможно ли е? Звезда от OnlyFans подобри световен рекорд

П ротиворечивата звезда от OnlyFans Бони Блу беше разкритикувана, след като заяви, че е поставила нов „световен рекорд“ за секс с най-много мъже за един ден.

Подобно на стотици потребители на социалните медии, гинеколог също постави под въпрос достоверността на твърдението на Блу, че е спала с „1057 мъже за 12 часа“, като д-р Шри Датта заяви, че предполагаемата ѝ секс експедиция е „крайно нереалистична и непрактична“.

25-годишната Блу, родом от Нотингамшир, е момиче, превърнало се в секс работничка, която предизвика полемика миналата година, след като се похвали, че е спала със стотици „едва законни“ 18-годишни младежи в профила си в OnlyFans.

Критиките последваха Блу (с истинско име Тиа Билинджър), тъй като тя пътуваше по света - от Австралия и Фиджи до Нотингам в Обединеното кралство - и рекламираше безплатен секс със студенти в замяна на заснемането на тези срещи за абонатите си в OnlyFans.

И макар че и преди се е хвалила със сексуалните си завоевания, включително с това, че е спала със „158 студенти за две седмици“, последното твърдение на Блу за „световен рекорд“ може би е най-скандалното ѝ досега.

Във видеоклип, публикуван в TikTok в понеделник, Блу каза на последователите си, че „голямата бройка 1000 е премината“, като се позоваваше на резултатите от предполагаемия си секс маратон, организиран в Лондон миналата събота.

Ако това е вярно, то означава, че Блу е подобрила досегашния световен рекорд на актрисата от филми за възрастни Лиса Спаркс, която през 2004 г. бе спала с 919 мъже за 24 часа.

Размишлявайки върху преживяването си във видеоклип, Блу казва: „Просто се чувствам така, сякаш съм имала тежък ден в спалнята - точно такъв.“

В отделен клип тя описва как кожата ѝ изглежда по-добре от преди.

„Ето как изглежда лицето ми, след като правих секс с 1000 мъже преди по-малко от 12 часа“.

Твърдението ѝ обаче бе посрещнато скептично от практикуващите лекари - д-р Датта заяви, че „да имаш контакт с над 1000 мъже за 12 часа... би било крайно нереалистично и непрактично“ поради множество причини.

Някои от тези ограничения включват „физическото натоварване, логистиката при организирането на толкова много контакти и времето, предвидено за всяка среща“, продължава д-р Датта, която има 15-годишен опит.

Тя очерта и други рискове, като каза: „Физическата травма може да доведе до вагинално или анално дразнене, както и до потенциално по-висок риск от инфекции на пикочните пътища и сексуални инфекции.

„Осигуряването на съгласие и взаимно уважение при всички взаимодействия също може да се окаже трудно“.

Световният рекорд по издръжливост на Блу е не само малко вероятно явление, но и д-р Датта предупреди, че това може да доведе до значителни рискове за здравето - особено ако не се спазват предпазни мерки за контрацепция.

Те включват по-висок риск от излагане на промяна във вагиналната бактериална флора и на полово предавани болести като хламидия, гонорея, ХИВ, HPV и херпес - добави д-р Дата, като подчерта, че някои инфекции може да не проявят никакви симптоми. Тя продължи: „Непланираната бременност може да бъде допълнителен риск, както и непредвидени емоционални и психологически последици.“

В послание към други жени, като съперничката на Блу от OnlyFans Лили Филипс, които може би се надяват да подобрят този „рекорд“, гинекологът ги призова да обмислят „потенциалните последствия в краткосрочен и дългосрочен план“ от подобно начинание „и какво се надявате да постигнете“.

Бони разказа за логистиката на спането с над 1000 мъже за 12 часа във видеоклип в TikTok, като обясни: „Стаята беше абсолютно пълна. След това направихме групи от по петима. Така че един човек наблюдаваше, докато аз бях с някого, и след това буквално се въртяха в кръг."

Твърденията ѝ, че е правила секс с 1057 мъже в рамките на 12 часа - или 720 минути - предполагат средно по 41 секунди на човек.

Пиарът ѝ е цитиран от в. „Сън“ да казва в изявление: „Тя е спала с 1057 души. Когато достигна 1000, на опашката все още бяха останали 57, които Бони искаше да задоволи, преди да приключи 12-часовия ден.“

Нейният представител също така заяви пред вестника, че „видео доказателство“ за събитието ще бъде споделено в акаунта на Блу в сайта OnlyFans - чрез който тя печели около 600 000 паунда месечно.

Според проучване на YouGov, проведено сред 2456 британци, средният брой на сексуалните партньори през живота е четирима.

Жените казват, че са имали средно по трима сексуални партньори, докато мъжете твърдят, че са спали поне с пет жени през живота си.

Същевременно 1/4 от анкетираните британци твърдят, че са спали с 10 или повече души, като 30 % от мъжете признават, че са достигнали двуцифрено число, в сравнение с 20 % от жените.

Преди да се впусне в секс лудориите си в Лондон с цел да счупи рекорда на Спаркс, Блу се сблъска с отпор в социалните медии заради твърденията, че спи с 18-годишни и намеците, че мъжете „трябва да изневеряват“ на съпругите си.

По време на участието си в подкаста „Спасяването на Грейс“ Блу обсъди как е открила своята ниша в OnlyFans да спи със студенти, като добави: „Харесваше ми, на тях им харесваше и това ме направи богата“.

В разговор с водещата на подкаста „Dream On“ Лоти Мос Блу също така призна, че „обича да отнема девствеността“ на младите мъже, които идват на нейните безплатни секс събития.

Преди това Блу се защити от критиките в интервю за Daily Mail, като заяви: „Не съм хищник."

Тези 18-годишни младежи могат да отидат в армията, да шофират, да пият, те избират кариерата си до края на живота си“, каза тя. „Ако искат да използват собствените си тела, за да дойдат и да спят с мен, това е тяхно решение“.

Блу и преди е била критикувана за това, че се хвали, че спи и с женени мъже.

Тя каза: „Ако мъжете поискат, ще изневерят, независимо дали ви харесва, или не.

„Това е естествен инстинкт да искаш да правиш секс, така че ако съпругите не искат да доставят удоволствие на съпрузите си, те ще отидат другаде. Няма интимност, не мога да запомня лицето им до края на вечерта.

„Ако не спят с мен, вероятно имат афера в офиса или във фитнеса. При мен това е просто игра, аз съм момиче, което спи с много мъже.“

