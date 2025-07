"Бях с 1113 мъже само за 12 часа“: Лили Филипс твърди, че е поставила световен рекорд

С ъздателката на съдържание за възрастни Лили Филипс разкри подробности зад кулисите за своя амбициозен опит, в който твърди, че е правила секс с 1113 мъже в рамките на 12 часа – надминавайки предишен рекорд.

„Някои от вас може да се изненадат да разберат, че, да, всъщност не съм се къпала между мъжете. Дори не съм използвала мокри кърпички“, сподели Филипс в Instagram. „Честно казано, беше като конвейер.“

Adult creator Lily Phillips claims to break the world record by having s@x with 1113 men in 12 hours as part of the 'competitive... https://t.co/i6as429QM2

23-годишната Филипс, известна с участието си в т.нар. „състезателен секс“, надхвърля предишното постижение, заявявайки, че е постигнала нещо, за което отдавна мечтае.

„Тези от вас, които ме следят отдавна, знаят, че от години искам да поставя определен световен рекорд“, казва тя във видеоклип, публикуван в Instagram на 30 юни. „Сега съм изключително щастлива да обявя, че вчера го направих. Прескочих границата от 1113 мъже за 12 часа.“

През януари нейната колежка, също създателка на съдържание, Бони Блу, обяви, че е спала с 1057 мъже за същия период – брой, който Филипс твърди, че е надминала с 56.

