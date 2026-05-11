Блясък и разкош на BAFTA за телевизия: Кои звезди обраха овациите

П леяда от звезди се събраха в Кралската фестивална зала в неделя, където най-добрите предавания на годината получиха своите отличия на церемонията по връчването на наградите за телевизия на Британската филмова академия.

Актьори и актриси от най-обичаните телевизионни предавания, включително „Юношество“, „Този град е наш“ и „Белият лотос“, пристигнаха стилно, облечени в изобилие от елегантни костюми и блестящи рокли.

Номинираните за най-добра главна актриса Ейми Лу Ууд и Ерин Дохърти, както и номинираните за най-добър главен актьор Колин Фърт и Стивън Греъм блестяха на червения килим, пише списание HELLO!.

Вижте кои бяха най-добре облечените звезди на вечерта в нашата галерия.