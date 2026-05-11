Рекорд на наградите TV BAFTA: Драмата „Юношеството“ влезе в историята с четири статуетки

Д рамата на Netflix „Юношеството“ се превърна в големия победител на телевизионните награди БАФТА в неделя, докато продукциите „Звездите предатели“ и „Последният се смее“ също си тръгнаха с престижни отличия, пише ВВС.

Докато реалити форматите спечелиха по две награди, „Юношеството“ триумфира с цели четири статуетки, подобрявайки рекорда за най-много отличия в рамките на една церемония. Силната драма, която развълнува обществеността още с премиерата си през март 2025 г., бе обявена за най-добър минисериал, а звездите в него – Стивън Греъм, Оуен Купър и Кристин Тремарко – бяха отличени за своята актьорска игра.

Adolescence makes history at Bafta TV Awards https://t.co/WwkxiadNVi — BBC News (UK) (@BBCNews) May 11, 2026

Исторически момент: Най-младият победител

Едва на 16 години, Оуен Купър стана най-младият носител на наградата за най-добра поддържаща мъжка роля. Статуетката му ще се нареди до вече спечелените „Еми“, „Златен глобус“ и наградата на Гилдията на актьорите за ролята му на момче, обвинено в убийство на съученичка.

В речта си изгряващата звезда от Уорингтън отдаде почит на легендарните „Бийтълс“: „По думите на Джон Ленън – няма да постигнеш нищо, ако нямаш визията да си го представиш. Според мен са нужни само три неща за успех: мания, мечта и „Бийтълс“.“

Стивън Греъм бе обявен за най-добър актьор в главна роля, а Кристин Тремарко спечели приза за поддържаща актриса. За Греъм това е първа победа след седем номинации през годините. „Ние не спасяваме животи, но имаме дълга да разказваме за човешката съдба чрез красиви истории“, сподели той, завършвайки с думите: „Всичко, от което се нуждаем, е любов“.

Силни послания и истински истории

Иранската актриса Наргес Рашиди спечели наградата за най-добра женска роля за превъплъщението си в Назанин Загари-Ратклиф в драмата на BBC „Затворник 951“. Рашиди посвети наградата на самата Назанин, която прекара шест години в затвор в Техеран: „Твоята смелост ще остане с мен до края на живота ми.“

Наградата за най-добра драма бе присъдена на „Кодекс на мълчанието“, разказващ за глуха жена, която помага на полицията чрез разчитане по устните.

“Adolescence” wins best limited drama at the BAFTA TV Awards.



See a full list of winners here: https://t.co/DxYHhX7dSx pic.twitter.com/z3txTF78Rd — Variety (@Variety) May 10, 2026

Комедия и забавление

Хитът „Звездите предатели“ бе обявен за най-добро риалити шоу. Алън Кар, чието участие в предаването бе избрано от публиката за „Телевизионен момент на годината“, се пошегува от сцената: „Наистина ли бях толкова добър или останалите просто бяха глупави?“.

Продукцията на Prime Video „Последният се смее“ спечели в категорията за най-добро развлекателно предаване, а Боб Мортимър бе отличен за най-добро комично изпълнение. Стив Куган взе приза за най-добър комедиен актьор за ролята си на Алън Партридж, заявявайки, че ще играе образа, докато е жив. Катрин Паркинсън бе обявена за най-добра комедийна актриса за ситкома „Ето ни пак“.

Противоречия и цензура

Наградата за актуални събития отиде при документалния филм „Газа: Лекари под обстрел“. Лентата бе първоначално отказана от BBC заради опасения за „безпристрастност“, но по-късно бе излъчена по Channel 4. „Благодарим на Channel 4, че не ни заглушиха и цензурираха“, заяви продуцентът Рамита Навай.

'Adolescence' Makes BAFTA History By Scooping Record Number Of TV Awards https://t.co/kMhmObxZQM — Deadline (@DEADLINE) May 10, 2026

Емоционално сбогуване и признание

91-годишната кулинарна легенда Дейм Мери Бери получи най-високото отличие – стипендията на БАФТА за цялостно творчество. Тя завърши трогателната си реч с благодарност към покойния си син Уилям.

Финансовият експерт Мартин Луис също бе отличен със специална награда. Развълнуван, той си припомни трудните моменти след загубата на майка си като дете: „Ако бяхте казали на онова съсипано и уплашено момче, че днес ще бъда тук като журналист, челюстта му щеше да увисне. Животът може да се подобри.“