Любопитно

Рекорд на наградите TV BAFTA: Драмата „Юношеството“ влезе в историята с четири статуетки

Рекорден триумф за продукцията на Netflix, емоционални речи за „Бийтълс“ и исторически успех за 16-годишния Оуен Купър белязаха престижните телевизионни награди в Лондон

11 май 2026, 10:44
Д рамата на Netflix „Юношеството“ се превърна в големия победител на телевизионните награди БАФТА в неделя, докато продукциите „Звездите предатели“ и „Последният се смее“ също си тръгнаха с престижни отличия, пише ВВС.

Докато реалити форматите спечелиха по две награди, „Юношеството“ триумфира с цели четири статуетки, подобрявайки рекорда за най-много отличия в рамките на една церемония. Силната драма, която развълнува обществеността още с премиерата си през март 2025 г., бе обявена за най-добър минисериал, а звездите в него – Стивън Греъм, Оуен Купър и Кристин Тремарко – бяха отличени за своята актьорска игра.

  • Исторически момент: Най-младият победител

Едва на 16 години, Оуен Купър стана най-младият носител на наградата за най-добра поддържаща мъжка роля. Статуетката му ще се нареди до вече спечелените „Еми“, „Златен глобус“ и наградата на Гилдията на актьорите за ролята му на момче, обвинено в убийство на съученичка.

В речта си изгряващата звезда от Уорингтън отдаде почит на легендарните „Бийтълс“: „По думите на Джон Ленън – няма да постигнеш нищо, ако нямаш визията да си го представиш. Според мен са нужни само три неща за успех: мания, мечта и „Бийтълс“.“

Стивън Греъм бе обявен за най-добър актьор в главна роля, а Кристин Тремарко спечели приза за поддържаща актриса. За Греъм това е първа победа след седем номинации през годините. „Ние не спасяваме животи, но имаме дълга да разказваме за човешката съдба чрез красиви истории“, сподели той, завършвайки с думите: „Всичко, от което се нуждаем, е любов“.

  • Силни послания и истински истории

Иранската актриса Наргес Рашиди спечели наградата за най-добра женска роля за превъплъщението си в Назанин Загари-Ратклиф в драмата на BBC „Затворник 951“. Рашиди посвети наградата на самата Назанин, която прекара шест години в затвор в Техеран: „Твоята смелост ще остане с мен до края на живота ми.“

Наградата за най-добра драма бе присъдена на „Кодекс на мълчанието“, разказващ за глуха жена, която помага на полицията чрез разчитане по устните.

  • Комедия и забавление

Хитът „Звездите предатели“ бе обявен за най-добро риалити шоу. Алън Кар, чието участие в предаването бе избрано от публиката за „Телевизионен момент на годината“, се пошегува от сцената: „Наистина ли бях толкова добър или останалите просто бяха глупави?“.

Продукцията на Prime Video „Последният се смее“ спечели в категорията за най-добро развлекателно предаване, а Боб Мортимър бе отличен за най-добро комично изпълнение. Стив Куган взе приза за най-добър комедиен актьор за ролята си на Алън Партридж, заявявайки, че ще играе образа, докато е жив. Катрин Паркинсън бе обявена за най-добра комедийна актриса за ситкома „Ето ни пак“.

  • Противоречия и цензура

Наградата за актуални събития отиде при документалния филм „Газа: Лекари под обстрел“. Лентата бе първоначално отказана от BBC заради опасения за „безпристрастност“, но по-късно бе излъчена по Channel 4. „Благодарим на Channel 4, че не ни заглушиха и цензурираха“, заяви продуцентът Рамита Навай.

  • Емоционално сбогуване и признание

91-годишната кулинарна легенда Дейм Мери Бери получи най-високото отличие – стипендията на БАФТА за цялостно творчество. Тя завърши трогателната си реч с благодарност към покойния си син Уилям.

Финансовият експерт Мартин Луис също бе отличен със специална награда. Развълнуван, той си припомни трудните моменти след загубата на майка си като дете: „Ако бяхте казали на онова съсипано и уплашено момче, че днес ще бъда тук като журналист, челюстта му щеше да увисне. Животът може да се подобри.“

