"Бляскава баба" се превърна в световна модна икона благодарение на внучката си (СНИМКИ)

Маргрет Чола: Замбийската баба завладява света на модата като буря

Маргрет Чола, баба от селската част на Замбия, обръща внимание на модните специалисти и ги кара да се надпреварват с дръзкия си и неподвластен на времето стил. На повече от 80 години Маргрет се превърна в интернет сензация, като събра над 59 000 последователи в Instagram. Нейната слава като „Бляскавата баба“ започва с обикновена размяна на дрехи с внучката ѝ, но бързо се превръща в глобално модно движение, което възхвалява възрастта, увереността и културната гордост.

От селските райони на Замбия до световна модна икона

Пътят на превръщането на Маргрет Чола в световна икона на стила започва през 2023 г., когато нейната внучка Диана Каумба, стилист от Ню Йорк, решава да направи модна промяна на баба си. По време на посещение в Замбия за годишнината от смъртта на баща си Каумба облича Маргрет в някои от дрехите ѝ от висок клас и публикува снимките в Instagram, очаквайки малко повече от забавен момент, споделен със семейството. Това, което последвало, обаче било вирусна сензация. „Отначало не правех нищо по това време, така че просто си казах: „Добре, защо не?“. спомня си Чола в интервю за Би Би Си. „Ще ви липсвам, когато умра, и поне така ще ме запомните“. Първият тоалет, поразителен сребрист панталон, е катализаторът за новопридобитата слава на Маргрет. Комбинацията от смела мода и естествената ѝ красота бързо привлича вниманието на любителите на модата по целия свят.

Уникално съчетание на мода и културно наследство

Това, което отличава Маргрет Чола от другите модни икони, е начинът, по който тя безпроблемно съчетава висшата мода със селските си замбийски корени. Повечето от емблематичните ѝ модни снимки са направени в селска среда, като често включва елементи от замбийската култура в тоалетите си. На една особено запомняща се снимка Маргрет носи корона, слънчеви очила с форма на ананас и пластове забележителни бижута, докато позира до коза, с надпис „GOAT“ (Greatest of All Time).

She is Margret Chola, a grandmother from Zambia, has become a style icon at 80+, amassing 225,000 Instagram followers with her playful fashion photos in the "Granny Series," created by her granddaughter. "I feel like I can conquer the world!" she says. pic.twitter.com/qzdsN0loZ7