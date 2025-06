Блейк Лайвли блести на вечеря на Chanel след съдебна победа над Джъстин Балдони

Б лейк Лайвли изглеждаше изключително щастлива, докато се присъединяваше към вечерята на артистите на фестивала Chanel Tribeca, само часове след голямата си съдебна победа над Джъстин Балдони.

Съдът отхвърли контраиска за $400 млн. на Джъстин Балдони срещу Блейк Лайвли

Звездата от „Клюкарката“ сияеше пред фотографите, облечена в бяла плетена рокля, докато преминаваше по червения килим в Ню Йорк в понеделник вечерта. Тя привлече вниманието и с винтидж дънково яке, елегантно преметнато през раменете ѝ.

37-годишната Лайвли беше допълнила визията си с аксесоари от Christian Louboutin, чанта Chanel със скарабей, както и пръстен и обеци на Chanel.

Blake Lively takes victory lap at Chanel dinner hours after judge dismisses Justin Baldoni’s $400M lawsuit https://t.co/FSDnvGXHCB pic.twitter.com/RELQzqB8Cw

Изявата на актрисата дойде скоро след като съдия Луис Дж. Лиман отхвърли иска на Балдони срещу нея и Райън Рейнолдс за 400 милиона долара по-рано същия ден, според съдебни документи, получени от Page Six. Съдията също така прекрати и делото за клевета на стойност 250 милиона долара, заведено от Балдони срещу „Ню Йорк Таймс“ във връзка с отразяването на първоначалната жалба на Лайвли за сексуален тормоз през декември 2024 г.

Blake Lively arrives to the Chanel Tribeca Festival Artists Dinner. #ChanelTribeca2025 #CHANELinCinema pic.twitter.com/crOHfE6b22

В мотивите си съдия Лиман заявява, че Балдони и неговата продуцентска компания Wayfarer Studios „не са твърдяли, че Лайвли носи отговорност за каквито и да било изявления, освен за изявленията в нейната жалба [до Калифорнийския департамент за граждански права], които са поверителни“.

По думите на Лиман, Балдони „твърди, че Рейнолдс и публицистът Лесли Слоун са направили допълнителни изявления, обвинявайки Балдони в сексуални посегателства, както и че „Таймс“ е отправил допълнителни обвинения към участниците от „Уейфърър“ за участие в кампания за злепоставяне“.

Въпреки това, „страните от „Уейфърър“ не твърдят, че Рейнолдс, Слоун или „Таймс“ са изпитвали сериозни съмнения относно истинността на тези твърдения въз основа на информацията, с която разполагат, както се изисква, за да бъдат подведени под отговорност за клевета съгласно приложимото законодателство.“

Адвокатите на Лайвли обявиха пред Page Six, че ще поискат „адвокатски хонорари, тройно обезщетение и наказателни щети срещу Балдони“ заради „злоупотребяващото съдебно дело“.

Blake Lively attends the 18th Annual Chanel Tribeca Festival Artists Dinner, just hours after a federal judge dismissed Justin Baldoni's $400 million lawsuit against her and husband Ryan Reynolds 👀 pic.twitter.com/mb5ddp2t3s