Бионсе открадна шоуто на Формула 1 с дръзка състезателна визия (СНИМКИ)

24 ноември 2025, 11:38
Източник: Getty Images

Б ионсе доказа, че не е нужно да шофираш кола, за да участваш в състезанието, пристигайки на Гран При на Формула 1 в зашеметяваща състезателна униформа, пише Page Six.

В надпреварата големият победител се оказа шампионът от миналия сезон Макс Верстапен. Само че пилотът на "Ред Бул" беше засенчен от редица звезди, сред които певицата Бионсе. Нейният гащеризон се оказа по-интересна тема. 

На кадри, разпространяващи се в социалните мрежи, певицата носи бяло кожено боди с дълбоко деколте и черни и червени детайли, докато пристига ръка за ръка със съпруга си Джей Зи.

Униформата украсяваше ослепително златно кристално лого на Louis Vuitton на бюста, което беше разкопчано.

Тя завърши смелата визия с черни ботуши на висок ток, червени ръкавици без пръсти и чифт авиаторски слънчеви очила.

В един момент 44-годишната хитмейкърка носеше черно палто, докато камерите заснеха грандиозното ѝ влизане на събитието.

За да не пропуснем подробности, певицата беше снимана и с черна каска, а на други снимки позира с блестяща бяла каска, покрита с лога на спонсорите.

Бионсе дори беше забелязана да седи в състезателна кола.

Джей Зи носеше изцяло черен монохромен ансамбъл, състоящ се от панталони и черна риза, допълнени от кожено яке без яка. Той носеше и слънчеви очила.

Феновете в коментарите бяха развълнувани да видят Бионсе на звездното събитие.

"Тялото пасва на ВСИЧКО“, възкликна един човек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ооооо, ние обичаме БИОНСЕ“, отбеляза друг човек, трети призна: „Гледал съм това видео около 100 пъти.“

И още един възкликна: „Изглеждаш перфектно.“

Бионсе и 55-годишният ѝ съпруг рапър са сред плеяда от звезди, които се спускат към Града на греха за Формула 1 - Бен Афлек, Синтия Ериво, Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс са били снимани на Гран При.

По време на изпълнение на събитието в петък, рапърът Machine Gun Kelly направи диво сексуално признание, сравнявайки се със състезателна кола.

„И само за да знаете, не съм много далеч от състезател от Формула 1, когато съм в спалнята, защото съм много бърз и ми отнема много време да стигна до финалната линия“, каза хитмейкърът пред публиката, според  Daily Mail.

Източник: Page Six    
