Белгийското кралско семейство е под карантина

К ралят на белгийците Филип и кралица Матилде отмениха участието си в публични събития, след като член на семейството е дал положителен тест за COVID-19, съобщи Ройтерс.

От двореца съобщиха, че кралят и кралицата са решили да ограничат контактите си през следващите дни. Говорител отказа да съобщи кой член на семейството е с положителен тест за коронавирусната инфекция.

