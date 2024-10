Арнолд Шварценегер ще подкрепи Камала Харис на изборите в САЩ

А рнолд Шварценегер, бившият републикански губернатор на Калифорния, заяви, че ще гласува за вицепрезидента Камала Харис и губернатора Тим Уолц в рядко срещана подкрепа.

„За човек като мен, който разговаря с хора от цял свят и все още знае, че Америка е блестящият град на хълма, да наречеш Америка кошче за боклук на света е толкова непатриотично, че ме вбесява. И аз винаги ще бъда американец, преди да съм републиканец. Ето защо тази седмица ще гласувам за Камала Харис и Тим Уолц“, заяви Шварценегер в публикация на X.

Известният актьор и дългогодишен републиканец разкритикува Доналд Тръмп и заяви, че вторият мандат на бившия президент ще направи хората „все по-гневни, все по-разделени и все по-омразни“.

„Той ще разделя, ще обижда, ще намира нови начини да бъде по-неамерикански, отколкото вече е бил, а ние, хората, няма да получим нищо друго освен още повече гняв. Миналата седмица Тръмп заяви, че САЩ са „като контейнер за боклук за света“, докато се обявяваше срещу незаконната имиграция на предизборен митинг в Аризона“, каза Шварценегер.

През последните години Шварценегер открито критикува бившия президент. След въстанието на 6 януари 2021 г. Шварценегер заяви, че Тръмп ще бъде запомнен като най-лошия президент в историята на САЩ и призова за единство между американците.

След като миналата година бившият президент се очерта като кандидат, Шварценегер говори с Дана Баш от CNN и прогнозира, че Тръмп ще загуби изборите през 2024 г., защото републиканците сами са си изкопали дупка с него като лидер на партията.

„Тъжно е да се види това. Че не можаха да измислят нов талант, с ново лице, който да е разумен, умен, интелигентен човек, който да може да води тази страна по републикански начин“, каза той на Баш.

Враждата между двамата датира още от първия мандат на Тръмп, след като през 2015 г. Шварценегер пое ценното шоу на бившия президент - „The Celebrity Apprentice“. През 2017 г. Тръмп се подигра с предаването, озаглавено „Новият звезден чирак“, заради ниския рейтинг, а Шварценегер му отговори: „Хей, Доналд, имам страхотна идея. Защо да не си разменим работата?“

През 2017 г. Шварценегер прекъсва връзките си с шоуто.

В публикацията си от сряда Шварценегер добави: „Искам да вървим напред като страна и въпреки че имам много несъгласия с тяхната платформа, мисля, че единственият начин да го направим е с Харис и Уолц“.

Бъз Олдрин подкрепя Тръмп

Междувременно пенсионираният астронавт Едуин „Бъз“ Олдрин подкрепи Тръмп в сряда.

Олдрин, последният оцелял член на мисията на НАСА „Аполо 11“ и вторият човек, стъпил на Луната, похвали първия мандат на Тръмп и специално цитира предишните космически политики на бившия президент в изявление, с което обяви подкрепата си.

94-годишният Олдрин заяви, че е видял как „подходът на правителството към Космоса се променя и отслабва - една променлива динамика, която от време на време ме разочарова. Но при първата администрация на Тръмп бях впечатлен да видя как изследването на човешкото пространство беше издигнато, превърнато отново в политика от голямо значение. По време на първия мандат на президента Тръмп Америка видя съживен интерес към Космоса“.

През 2018 г. пенсионираният астронавт приветства създаването от администрацията на Тръмп на Космически сили, които станаха най-новата военна служба, когато Тръмп я подписа през следващата година.

В изявлението си от сряда Олдрин добави: „Бях ентусиазиран и развълнуван от големия напредък в частния сектор на космическата икономика, воден от визионери като Илон Мъск. Това са конкретни постижения, които съответстват на моите опасения и на политическите приоритети на Америка“.

„За мен, за бъдещето на нашата нация, за посрещането на огромните предизвикателства и за доказаните по-горе политически постижения, смятам, че нацията ще се възползва най-добре, ако гласува за Доналд Джей Тръмп“, каза той.

